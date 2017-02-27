Bobua написав:

1) Насправді -- це не евакуація. Є відео колони пустих автобусів.2) Окуповані Московією території -- Україна не обстрілює. Бо віддавна знає звичку москвинів стріляти з житлових будинків == ховатись за жінками й дітьми -- і не хоче їм зашкодити (жінкам і дітям, тобто...)3) Щодо евакуацій на підконтрольній Україні території -- то тут діють незбагненні для москвинів "права людей". Права західного зразка. Права кожної, окремо(!) взятої людини(!!) Права -- які забороняють вивозити людей силою. Як худобу... Втім, для москвинів це, звісно ж, незрозумілі концепції, бо у них навіть слова такого як "людина" -- тупо нема...Чи не так, "чєлавєк"(!??) Єлєна? І як воно -- жити в культурі, де жінки й діти є і живим щитом, і, водночас, істотами, які навіть у Третьому Тисячолітті не визнані рівними чоловікам, або хоча би просто людьми...І щодо курсу...(1 доба)Чомусь у мене є відчуття, що Західні технології нині вже настільки випередили москвинські (паритет був ще аж за часів В'єтнаму; у всіх наступних війнах москинська зброя дедалі ганебнішне програвала), що будь-яка спроба Московії почати велику бучу -- закінчиться закритим небом не лише над Україною, а над усією Московією "як такою".(2доба)І цікаво далі лише одне -- як будуть ділити територію Московії?Думаю, що Кубань, Поволжя та інші території, що заселялись українцями -- мають відійти нам.Північ Московії мають поділити скандинави, канадці, американці.Китаю теж треба додаткова територія.Індія перенаселена. Але ж вона не має спільного кордону? Як тут бути?(3 доба)Проблема ігор з енергоресурсами -- зникне, ніби й бувало...(4 доба)А ще, на радощах, нас можуть одразу взяти в ЄС і НАТО.(5 доба)І тут курс може різко піти вниз...А я майже повністю у валюті...Чи буде час зреагувати???