Bobua написав:[ 1) Насправді -- це не евакуація. Є відео колони пустих автобусів. 2) Окуповані Московією території -- Україна не обстрілює. Бо віддавна знає звичку москвинів стріляти з житлових будинків == ховатись за жінками й дітьми -- і не хоче їм зашкодити (жінкам і дітям, тобто...) 3) Щодо евакуацій на підконтрольній Україні території -- то тут діють незбагненні для москвинів "права людей". Права західного зразка. Права кожної, окремо(!) взятої людини(!!) Права -- які забороняють вивозити людей силою. Як худобу... Втім, для москвинів це, звісно ж, незрозумілі концепції, бо у них навіть слова такого як "людина" -- тупо нема... Чи не так, "чєлавєк"(!??) Єлєна? І як воно -- жити в культурі, де жінки й діти є і живим щитом, і, водночас, істотами, які навіть у Третьому Тисячолітті не визнані рівними чоловікам, або хоча би просто людьми...
І щодо курсу...
(1 доба) Чомусь у мене є відчуття, що Західні технології нині вже настільки випередили москвинські (паритет був ще аж за часів В'єтнаму; у всіх наступних війнах москинська зброя дедалі ганебнішне програвала ), що будь-яка спроба Московії почати велику бучу -- закінчиться закритим небом не лише над Україною, а над усією Московією "як такою".
(2доба) І цікаво далі лише одне -- як будуть ділити територію Московії? Думаю, що Кубань, Поволжя та інші території, що заселялись українцями -- мають відійти нам. Північ Московії мають поділити скандинави, канадці, американці. Китаю теж треба додаткова територія. Індія перенаселена. Але ж вона не має спільного кордону? Як тут бути?
(3 доба) Проблема ігор з енергоресурсами -- зникне, ніби й бувало...
(4 доба) А ще, на радощах, нас можуть одразу взяти в ЄС і НАТО.
(5 доба) І тут курс може різко піти вниз... А я майже повністю у валюті... Чи буде час зреагувати???
Shaman написав:а в течение года курс гривны объективно просядет
Не вистачає до такого глибокого аналітичного аналізу завершального допису - інфа сотка
давайте смотреть системно - я же не первый раз пишу на форуме. каждый раз повторяться - будет флуд
немного пофлудим... два момента 1 - рост себестоимости для всего украинского производства из-за энергоносителей. инфляция вызовет девал. да, энергоносители начали дешеветь, что плюс, но посмотрим до какого уровня. э/э до уровня лета еще не дошла. про газ вообще молчу - если повезет, будет 15 грн 2 - бюджет сверстали дефицитный, навскидку ярдов на 200. я весь 4 квартал писал - в 2021 будет выброс денег и как следствие - девал. единственно, что это прошло в январе, поскольку шахер-махер с бюджетом делали чуть ли не в последнюю неделю года
Shaman написав:1 - рост себестоимости для всего украинского производства из-за энергоносителей. инфляция вызовет девал. да, энергоносители начали дешеветь, что плюс, но посмотрим до какого уровня. э/э до уровня лета еще не дошла. про газ вообще молчу - если повезет, будет 15 грн
В Україні набагато краща ситуація аніж в тому ж ЄС, бо значно менша доля нафти й газу серед первинних енергоносіїв а також значна частка газу власного видобутку. Це зумовлює десь втричі дешевшу електроенергію. Так що у конкурентів собівартість виросте ще більше.
Shaman написав:2 - бюджет сверстали дефицитный, навскидку ярдов на 200. я весь 4 квартал писал - в 2021 будет выброс денег и как следствие - девал. единственно, что это прошло в январе, поскольку шахер-махер с бюджетом делали чуть ли не в последнюю неделю года
Проблем з бюджетом не буде аж до літа 2022, бо зараз будуть значні виплати прибутків держкомпаній до бюджету: того ж Приватбанку, Укргідроенерго та інших.
Shaman Ок, дякую за обгрунтування, але вони як на мене не надто переконливі - енергоносії так - наразі дорого, але не факт, що ціна на них може обвалитися вже у найближчі місяці бо ... дерева не ростуть до небес і все що високо злітає потім низько падає і це аксіома. Щодо бюджету - Ви, напевне, будете дуже здивовані коли взнаєте, що за всю історію незалежної України жодного року не був затверджений профіцитний бюджет - жодного. Тому не надто це все переконливо, а от ВВП минулого року був рекордним - за 200 ярдів доларів, дуже сподіваюсь що цього року ще виросте, причому у доларах. А курс я чітко пам'ятаю в 2014 році 41,5 в 13-15 у м.Рівне і не лише я це пам'ятаю, тому курс наразі 28,9, а не 41,5, а яким став потім Ви теж знаєте, тому все буде як і було ввійдемо в нормальне русло міжсезонних коливань і не більше того
Denik написав:Проблем з бюджетом не буде аж до літа
проблемы с бюджетом начнутся когда инвесторы перестанут покупать овгз а у госбанков закончатся деньги на обслуживание клиентов (потому что все деньги будут в овгз)
Судьба гривны, бюджета и ТД сейчас решается на долговом рынке, пофиг межбанк там одни паникеры, пофиг боевые действия, пу на серьезную эскалацию вряд ли пойдет, проффита от нее - нуль, а издержек 5 вагонов. А долговой рынок может многое обвалить.