Shaman написав:1 - рост себестоимости для всего украинского производства из-за энергоносителей. инфляция вызовет девал. да, энергоносители начали дешеветь, что плюс, но посмотрим до какого уровня. э/э до уровня лета еще не дошла. про газ вообще молчу - если повезет, будет 15 грн
В Україні набагато краща ситуація аніж в тому ж ЄС, бо значно менша доля нафти й газу серед первинних енергоносіїв а також значна частка газу власного видобутку. Це зумовлює десь втричі дешевшу електроенергію. Так що у конкурентів собівартість виросте ще більше.
Shaman написав:2 - бюджет сверстали дефицитный, навскидку ярдов на 200. я весь 4 квартал писал - в 2021 будет выброс денег и как следствие - девал. единственно, что это прошло в январе, поскольку шахер-махер с бюджетом делали чуть ли не в последнюю неделю года
Проблем з бюджетом не буде аж до літа 2022, бо зараз будуть значні виплати прибутків держкомпаній до бюджету: того ж Приватбанку, Укргідроенерго та інших.
меня себестоимость ЕС волнует постольку/поскольку. кто наш ближайший конкурент в с/х и металлургии? - РФ. там совсем другие цены. кризис с газом - в Европе, а большинство наших конкурентов по экономике - не там. а в США газ вообще по 150 дол
по бюджету. во-первых, прибыли компаний несопоставимы с основными доходными частями бюджета. во-вторых, может, как и в прошлом году, будем 11 месяцев жить по средствам. но в декабре все повторится а может, как в 2020 как-нибудь увеличим кол-во денежек в экономике в 1 квартале - и все начнется раньше. кто ж его знает, как будет - надо смотреть на индикаторы. результат будет один. и не думаю, что будут ждать до конца года - за счет чего бабушкам смартфоны раздавать?
Василь-Рівне написав:Shaman Ок, дякую за обгрунтування, але вони як на мене не надто переконливі - енергоносії так - наразі дорого, але не факт, що ціна на них може обвалитися вже у найближчі місяці бо ... дерева не ростуть до небес і все що високо злітає потім низько падає і це аксіома. Щодо бюджету - Ви, напевне, будете дуже здивовані коли взнаєте, що за всю історію незалежної України жодного року не був затверджений профіцитний бюджет - жодного. Тому не надто це все переконливо, а от ВВП минулого року був рекордним - за 200 ярдів доларів, дуже сподіваюсь що цього року ще виросте, причому у доларах. А курс я чітко пам'ятаю в 2014 році 41,5 в 13-15 у м.Рівне і не лише я це пам'ятаю, тому курс наразі 28,9, а не 41,5, а яким став потім Ви теж знаєте, тому все буде як і було ввійдемо в нормальне русло міжсезонних коливань і не більше того
да, но только в 2020, 2021 и 2022 дефицит бюджета был и планируется свыше 200 ярдов - это реально много. так сильно в долг никогда не жили.
а по поводу ВВП - это же рост цен на ЖРС, металлы и с/х продукцию. но Вы же сами написали, "...дерева не ростуть до небес..." и когда тренд развернется, то... я в промышленности вижу стагнацию, хотя может я и слишком пессимистично смотрю