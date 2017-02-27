Shaman написав:1 - рост себестоимости для всего украинского производства из-за энергоносителей. инфляция вызовет девал. да, энергоносители начали дешеветь, что плюс, но посмотрим до какого уровня. э/э до уровня лета еще не дошла. про газ вообще молчу - если повезет, будет 15 грн
В Україні набагато краща ситуація аніж в тому ж ЄС, бо значно менша доля нафти й газу серед первинних енергоносіїв а також значна частка газу власного видобутку. Це зумовлює десь втричі дешевшу електроенергію. Так що у конкурентів собівартість виросте ще більше.
Shaman написав:2 - бюджет сверстали дефицитный, навскидку ярдов на 200. я весь 4 квартал писал - в 2021 будет выброс денег и как следствие - девал. единственно, что это прошло в январе, поскольку шахер-махер с бюджетом делали чуть ли не в последнюю неделю года
Проблем з бюджетом не буде аж до літа 2022, бо зараз будуть значні виплати прибутків держкомпаній до бюджету: того ж Приватбанку, Укргідроенерго та інших.
меня себестоимость ЕС волнует постольку/поскольку. кто наш ближайший конкурент в с/х и металлургии? - РФ. там совсем другие цены. кризис с газом - в Европе, а большинство наших конкурентов по экономике - не там. а в США газ вообще по 150 дол
по бюджету. во-первых, прибыли компаний несопоставимы с основными доходными частями бюджета. во-вторых, может, как и в прошлом году, будем 11 месяцев жить по средствам. но в декабре все повторится а может, как в 2020 как-нибудь увеличим кол-во денежек в экономике в 1 квартале - и все начнется раньше. кто ж его знает, как будет - надо смотреть на индикаторы. результат будет один. и не думаю, что будут ждать до конца года - за счет чего бабушкам смартфоны раздавать?
Василь-Рівне написав:Shaman Ок, дякую за обгрунтування, але вони як на мене не надто переконливі - енергоносії так - наразі дорого, але не факт, що ціна на них може обвалитися вже у найближчі місяці бо ... дерева не ростуть до небес і все що високо злітає потім низько падає і це аксіома. Щодо бюджету - Ви, напевне, будете дуже здивовані коли взнаєте, що за всю історію незалежної України жодного року не був затверджений профіцитний бюджет - жодного. Тому не надто це все переконливо, а от ВВП минулого року був рекордним - за 200 ярдів доларів, дуже сподіваюсь що цього року ще виросте, причому у доларах. А курс я чітко пам'ятаю в 2014 році 41,5 в 13-15 у м.Рівне і не лише я це пам'ятаю, тому курс наразі 28,9, а не 41,5, а яким став потім Ви теж знаєте, тому все буде як і було ввійдемо в нормальне русло міжсезонних коливань і не більше того
да, но только в 2020, 2021 и 2022 дефицит бюджета был и планируется свыше 200 ярдов - это реально много. так сильно в долг никогда не жили.
а по поводу ВВП - это же рост цен на ЖРС, металлы и с/х продукцию. но Вы же сами написали, "...дерева не ростуть до небес..." и когда тренд развернется, то... я в промышленности вижу стагнацию, хотя может я и слишком пессимистично смотрю
Вся эта проблема с отсутствием денег у госбанков на покупку ОВГЗ решается одним волевым решением - поднятием депозитных ставок до рыночных. Есть ещё более сложные решения - поднятие гарантированной суммы до 400000 (это наше обязательство перед МВФ) и отмена налогообложения на проценты (бюджет это переживет, сумма не существенная).
Но даже без последних двух пунктов обычные 10 процентов на полгода привлекут кучу деполюдей. Сейчас госбанки лидеры по оттоку вкладов, при этом сумма вкладов в системе почти не меняется, деньги просто перекочевывают в частные банки.
Shaman написав:меня себестоимость ЕС волнует постольку/поскольку. кто наш ближайший конкурент в с/х и металлургии? - РФ. там совсем другие цены. кризис с газом - в Европе, а большинство наших конкурентов по экономике - не там. а в США газ вообще по 150 дол
Мінус для Росіян - 50% їх меткомбінатів будувалося у якомусь зажоп'ї від час другої світовой війни з політичних причин(Нижній Тагіл, Магнітогорськ, Челябінськ, Новокузнецьек). Звідти сталь довести до портів Чорного моря вартує 50-100 дол./т., що перекриває дешевший газ.
Користуються вихідними >>> банки закриті>>> можна і курс гнати в космос
Не фантазуйте, долярчик. Онлайн курси в банках теж підросли навіть за ніч. Вчора ввечері залишки грн в Моно перевернув по 28.50, а зараз Моня поставив загороджувальні 28.89. Не хоче давати на вихідних перевернутись бажаючим.
Shaman написав:меня себестоимость ЕС волнует постольку/поскольку. кто наш ближайший конкурент в с/х и металлургии? - РФ. там совсем другие цены. кризис с газом - в Европе, а большинство наших конкурентов по экономике - не там. а в США газ вообще по 150 дол
Мінус для Росіян - 50% їх меткомбінатів будувалося у якомусь зажоп'ї від час другої світовой війни з політичних причин(Нижній Тагіл, Магнітогорськ, Челябінськ, Новокузнецьек). Звідти сталь довести до портів Чорного моря вартує 50-100 дол./т., що перекриває дешевший газ.
США - імпортер сталі.
вообще еще месторасположение меткомбинатов привязано к месторождениям железной руды;) а э/э не считаете? - ее в металлургии тоже много потребляют.
в целом, из-за дорогой энергетики мы сильно проигрываем в конкуренции, и что с этим делать - пока не очень понятно. и частности это не изменят
Denik написав:В Україні набагато краща ситуація аніж в тому ж ЄС, бо значно менша доля нафти й газу серед первинних енергоносіїв а також значна частка газу власного видобутку. Це зумовлює десь втричі дешевшу електроенергію. Так що у конкурентів собівартість виросте ще більше
К сожалению, вы продолжаете распространять домыслы, игнорируя факты. Себестоимость украинского производства растет в разы быстрее, чем себестоимость производства наших ключевых торговых партнеров (в том числе европейских). Специально для вас подготовил сравнительную таблицу динамики цен производителей
Кучинелли написав:Я и ранее не верил в теханализ по таким парам как гривна-доллар и сейчас не особо верю, т к факторы определяющие курс возникают непредсказуемо. т е не рыночно.Но для любителей. коих тут есть. вот нрафик от одного из лучших волновиков. ПС красным я дорисовал свою хотелку продолжение, т к считаю и уверен. что гривна неоправданно уже несколько последних лет сдерживается от падения, несмотря на рост цен, тарифов, зарплат, убытков, просчётов и т п.
Я ради интереса сам зашел и посмотрел,чего по теханализу у нас на гривне...Ну,в канале восходящем ползем с 2015 года,четко в границах..Все внимание на мой взгляд к уровню 29грн...это же середина восходящего канала... и уже два касания было.При его пробити и закреплении,можно ожидать любых цен вплоть до 33грн(верхняя граница)...но мое мнение,если ничего не случится в плане войн и обострений,мы можем еще раз отбиться и уйти обратно в нижнюю часть канала,где и провели несколько лет,после прихода смешного к власти.Так же внмание на Стохастик...он в самом низу,в графике с гривной к доллару,все в точности да наоборт.График прилепил один,достаточно.Чистые факты,ничего личного