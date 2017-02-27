Додано: Суб 19 лют, 2022 11:47

Denik написав: Shaman написав: 1 - рост себестоимости для всего украинского производства из-за энергоносителей. инфляция вызовет девал. да, энергоносители начали дешеветь, что плюс, но посмотрим до какого уровня. э/э до уровня лета еще не дошла. про газ вообще молчу - если повезет, будет 15 грн 1 - рост себестоимости для всего украинского производства из-за энергоносителей. инфляция вызовет девал. да, энергоносители начали дешеветь, что плюс, но посмотрим до какого уровня. э/э до уровня лета еще не дошла. про газ вообще молчу - если повезет, будет 15 грн

В Україні набагато краща ситуація аніж в тому ж ЄС, бо значно менша доля нафти й газу серед первинних енергоносіїв а також значна частка газу власного видобутку. Це зумовлює десь втричі дешевшу електроенергію. Так що у конкурентів собівартість виросте ще більше.

Shaman написав: 2 - бюджет сверстали дефицитный, навскидку ярдов на 200. я весь 4 квартал писал - в 2021 будет выброс денег и как следствие - девал. единственно, что это прошло в январе, поскольку шахер-махер с бюджетом делали чуть ли не в последнюю неделю года 2 - бюджет сверстали дефицитный, навскидку ярдов на 200. я весь 4 квартал писал - в 2021 будет выброс денег и как следствие - девал. единственно, что это прошло в январе, поскольку шахер-махер с бюджетом делали чуть ли не в последнюю неделю года

Проблем з бюджетом не буде аж до літа 2022, бо зараз будуть значні виплати прибутків держкомпаній до бюджету: того ж Приватбанку, Укргідроенерго та інших. В Україні набагато краща ситуація аніж в тому ж ЄС, бо значно менша доля нафти й газу серед первинних енергоносіїв а також значна частка газу власного видобутку. Це зумовлює десь втричі дешевшу електроенергію. Так що у конкурентів собівартість виросте ще більше.Проблем з бюджетом не буде аж до літа 2022, бо зараз будуть значні виплати прибутків держкомпаній до бюджету: того ж Приватбанку, Укргідроенерго та інших.

меня себестоимость ЕС волнует постольку/поскольку.кто наш ближайший конкурент в с/х и металлургии? - РФ. там совсем другие цены.кризис с газом - в Европе, а большинство наших конкурентов по экономике - не там.а в США газ вообще по 150 долпо бюджету.во-первых, прибыли компаний несопоставимы с основными доходными частями бюджета.во-вторых, может, как и в прошлом году, будем 11 месяцев жить по средствам. но в декабре все повторитсяа может, как в 2020 как-нибудь увеличим кол-во денежек в экономике в 1 квартале - и все начнется раньше. кто ж его знает, как будет - надо смотреть на индикаторы. результат будет один.и не думаю, что будут ждать до конца года - за счет чего бабушкам смартфоны раздавать?