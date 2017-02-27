RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9251925292539254

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 304
Гривня
12%
37
Долар
60%
181
Євро
5%
16
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
15
ОВДП
3%
9
Ваш варіант
9%
26
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 12:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:вообще еще месторасположение меткомбинатов привязано к месторождениям железной руды;)
а э/э не считаете? - ее в металлургии тоже много потребляют.

Ні. В СРСР після війни будували так, щоб американські бомбардувальники не долетіли.
Знайдіть мені великі родовища біля Череповця (Северсталь), Челябінська та Магнітогорська (працюють на тому, що з Казахстану або Курська привезуть) та Новокузнецьк туди ж.
  Shaman написав:а э/э не считаете? - ее в металлургии тоже много потребляют.

В ЄС електрика коштує космічних грошей. В Росії електрика стала дешевша лише півроку, але це на надовго, бо у Путіна не вистачить розміру яєць заборонити майнерів кріпти, а вони доведуть будь-яку нериночну систему до блекаутів, що ми всі бачили на прикладі Китаю, Ірану та Абхахії.
Власне в РП газ став дешевшим за вугілля (бо його може експортувати хто завгодно, а не тільки Газпром), через це значно зросло споживання газу в першу чергу електричною генерацією, тому і при бажанні Газпром не міг експортувати більше в ЄС, бо сам би сидів взимку з порожніми сховищами.
А ще є банальне обмеження пропусконої здатності залізниць та портів. Через залізничну блокаду Білорусі Росії треба вивозити хоч якусь її продукцію. Мова про можливості додаткових перевезень сталі не йдеться.

З точки зору конкурентів - енергетична криза була в Туреччині із відключенням металургійних підприємств від електро та газопостачання.
Denik
 
Повідомлень: 1527
З нами з: 23.02.09
Подякував: 516 раз.
Подякували: 995 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 12:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:К сожалению, вы продолжаете распространять домыслы, игнорируя факты. Себестоимость украинского производства растет в разы быстрее, чем себестоимость производства наших ключевых торговых партнеров (в том числе европейских). Специально для вас подготовил сравнительную таблицу динамики цен производителей

Це - не собівартість. Це просто факт здорожчання сталі/ЗРС удвічі в 2021.
Denik
 
Повідомлень: 1527
З нами з: 23.02.09
Подякував: 516 раз.
Подякували: 995 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 13:06

  Denik написав:Це - не собівартість. Це просто факт здорожчання сталі/ЗРС удвічі в 2021.


Нет, не себестоимость. Но и не факт подорожания стали/ЖРС. Это нагрузка на ту часть себестоимости, которая закупается, а не добавляется. Главной жертвой чего является перерабатывающая промышленность - то, в чем как раз сильны наши европейские торговые партнеры. А скоро к ним присоединятся и турецкие, получившие открытй доступ к украинскому рынку
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12442
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3307 раз.
Подякували: 7187 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 13:06

  Кучинелли написав:osafly
Да пробьём мы канал.Слишком уж все привыкли к текущему курсу.па 5 и па 8 тоже долго было и в этой же теме никак многие не могли понять. что вечно этого не бывает.


Все бывает когда то в первый раз..Если войнушки не будет,а так же блокад морских портов,бегства инвесторов,не будет никакого пробития...и курса даже 33 не будет...Но если будет продолжаться так как сейчас,с истериками параши и дыры,стрельбой,войнами и затыканием дыр печатным станком,никто никакой гарантии не даст.Все что ты вангуешь,должно было случиться никак не раньше зимы-весны 24года...перед очередными выборами...ну,может чуток раньше.Украина тех анализу,вообще слабо поддается,тем более...с такими то соседями.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1367
З нами з: 29.05.14
Подякував: 64 раз.
Подякували: 312 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 13:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Нет, не себестоимость. Но и не факт подорожания стали/ЖРС. Это нагрузка на ту часть себестоимости, которая закупается, а не добавляется. Главной жертвой чего является перерабатывающая промышленность - то, в чем как раз сильны наши европейские торговые партнеры. А скоро к ним присоединятся и турецкие, получившие открытй доступ к украинскому рынку

Ні просто ГЗК Ахметова стали продавати меткомбігатам Ахметова ЗРС за ринковою (Китайсікі порти) вартістю. Оце й вся "промислова інфляція" в Україні :D
Туреччина як раз в енергетиці застрягла в імпортований газ за нафтовою прив'язкою на додачу до 1 млн. бар на день. імпорту нафти.
При нафті по 100-150 це битиме дуже довго (роками) та болісно.
Denik
 
Повідомлень: 1527
З нами з: 23.02.09
Подякував: 516 раз.
Подякували: 995 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9251925292539254
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Denik і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3005, 3006, 3007
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30067 20748938
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 лют, 2022 13:17
osafly
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 140, 141, 142
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1416 6278283
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 13:02
Цитрин
Валютный рынок в мире 1 ... 795, 796, 797
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7966 20017153
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 09:26
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (437)
19.02.2022 13:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.