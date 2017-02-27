Shaman написав:вообще еще месторасположение меткомбинатов привязано к месторождениям железной руды;) а э/э не считаете? - ее в металлургии тоже много потребляют.
Ні. В СРСР після війни будували так, щоб американські бомбардувальники не долетіли. Знайдіть мені великі родовища біля Череповця (Северсталь), Челябінська та Магнітогорська (працюють на тому, що з Казахстану або Курська привезуть) та Новокузнецьк туди ж.
Shaman написав:а э/э не считаете? - ее в металлургии тоже много потребляют.
В ЄС електрика коштує космічних грошей. В Росії електрика стала дешевша лише півроку, але це на надовго, бо у Путіна не вистачить розміру яєць заборонити майнерів кріпти, а вони доведуть будь-яку нериночну систему до блекаутів, що ми всі бачили на прикладі Китаю, Ірану та Абхахії. Власне в РП газ став дешевшим за вугілля (бо його може експортувати хто завгодно, а не тільки Газпром), через це значно зросло споживання газу в першу чергу електричною генерацією, тому і при бажанні Газпром не міг експортувати більше в ЄС, бо сам би сидів взимку з порожніми сховищами. А ще є банальне обмеження пропусконої здатності залізниць та портів. Через залізничну блокаду Білорусі Росії треба вивозити хоч якусь її продукцію. Мова про можливості додаткових перевезень сталі не йдеться.
З точки зору конкурентів - енергетична криза була в Туреччині із відключенням металургійних підприємств від електро та газопостачання.
zРадио написав:К сожалению, вы продолжаете распространять домыслы, игнорируя факты. Себестоимость украинского производства растет в разы быстрее, чем себестоимость производства наших ключевых торговых партнеров (в том числе европейских). Специально для вас подготовил сравнительную таблицу динамики цен производителей
Це - не собівартість. Це просто факт здорожчання сталі/ЗРС удвічі в 2021.
Denik написав:Це - не собівартість. Це просто факт здорожчання сталі/ЗРС удвічі в 2021.
Нет, не себестоимость. Но и не факт подорожания стали/ЖРС. Это нагрузка на ту часть себестоимости, которая закупается, а не добавляется. Главной жертвой чего является перерабатывающая промышленность - то, в чем как раз сильны наши европейские торговые партнеры. А скоро к ним присоединятся и турецкие, получившие открытй доступ к украинскому рынку
Кучинелли написав:osafly Да пробьём мы канал.Слишком уж все привыкли к текущему курсу.па 5 и па 8 тоже долго было и в этой же теме никак многие не могли понять. что вечно этого не бывает.
Все бывает когда то в первый раз..Если войнушки не будет,а так же блокад морских портов,бегства инвесторов,не будет никакого пробития...и курса даже 33 не будет...Но если будет продолжаться так как сейчас,с истериками параши и дыры,стрельбой,войнами и затыканием дыр печатным станком,никто никакой гарантии не даст.Все что ты вангуешь,должно было случиться никак не раньше зимы-весны 24года...перед очередными выборами...ну,может чуток раньше.Украина тех анализу,вообще слабо поддается,тем более...с такими то соседями.
zРадио написав:Нет, не себестоимость. Но и не факт подорожания стали/ЖРС. Это нагрузка на ту часть себестоимости, которая закупается, а не добавляется. Главной жертвой чего является перерабатывающая промышленность - то, в чем как раз сильны наши европейские торговые партнеры. А скоро к ним присоединятся и турецкие, получившие открытй доступ к украинскому рынку
Ні просто ГЗК Ахметова стали продавати меткомбігатам Ахметова ЗРС за ринковою (Китайсікі порти) вартістю. Оце й вся "промислова інфляція" в Україні Туреччина як раз в енергетиці застрягла в імпортований газ за нафтовою прив'язкою на додачу до 1 млн. бар на день. імпорту нафти. При нафті по 100-150 це битиме дуже довго (роками) та болісно.