Shaman написав:вообще еще месторасположение меткомбинатов привязано к месторождениям железной руды;) а э/э не считаете? - ее в металлургии тоже много потребляют.
Ні. В СРСР після війни будували так, щоб американські бомбардувальники не долетіли. Знайдіть мені великі родовища біля Череповця (Северсталь), Челябінська та Магнітогорська (працюють на тому, що з Казахстану або Курська привезуть) та Новокузнецьк туди ж.
Shaman написав:а э/э не считаете? - ее в металлургии тоже много потребляют.
В ЄС електрика коштує космічних грошей. В Росії електрика стала дешевша лише півроку, але це на надовго, бо у Путіна не вистачить розміру яєць заборонити майнерів кріпти, а вони доведуть будь-яку нериночну систему до блекаутів, що ми всі бачили на прикладі Китаю, Ірану та Абхахії. Власне в РП газ став дешевшим за вугілля (бо його може експортувати хто завгодно, а не тільки Газпром), через це значно зросло споживання газу в першу чергу електричною генерацією, тому і при бажанні Газпром не міг експортувати більше в ЄС, бо сам би сидів взимку з порожніми сховищами. А ще є банальне обмеження пропусконої здатності залізниць та портів. Через залізничну блокаду Білорусі Росії треба вивозити хоч якусь її продукцію. Мова про можливості додаткових перевезень сталі не йдеться.
З точки зору конкурентів - енергетична криза була в Туреччині із відключенням металургійних підприємств від електро та газопостачання.
zРадио написав:К сожалению, вы продолжаете распространять домыслы, игнорируя факты. Себестоимость украинского производства растет в разы быстрее, чем себестоимость производства наших ключевых торговых партнеров (в том числе европейских). Специально для вас подготовил сравнительную таблицу динамики цен производителей
Це - не собівартість. Це просто факт здорожчання сталі/ЗРС удвічі в 2021.
Denik написав:Це - не собівартість. Це просто факт здорожчання сталі/ЗРС удвічі в 2021.
Нет, не себестоимость. Но и не факт подорожания стали/ЖРС. Это нагрузка на ту часть себестоимости, которая закупается, а не добавляется. Главной жертвой чего является перерабатывающая промышленность - то, в чем как раз сильны наши европейские торговые партнеры. А скоро к ним присоединятся и турецкие, получившие открытй доступ к украинскому рынку
Кучинелли написав:osafly Да пробьём мы канал.Слишком уж все привыкли к текущему курсу.па 5 и па 8 тоже долго было и в этой же теме никак многие не могли понять. что вечно этого не бывает.
Все бывает когда то в первый раз..Если войнушки не будет,а так же блокад морских портов,бегства инвесторов,не будет никакого пробития...и курса даже 33 не будет...Но если будет продолжаться так как сейчас,с истериками параши и дыры,стрельбой,войнами и затыканием дыр печатным станком,никто никакой гарантии не даст.Все что ты вангуешь,должно было случиться никак не раньше зимы-весны 24года...перед очередными выборами...ну,может чуток раньше.Украина тех анализу,вообще слабо поддается,тем более...с такими то соседями.
zРадио написав:Нет, не себестоимость. Но и не факт подорожания стали/ЖРС. Это нагрузка на ту часть себестоимости, которая закупается, а не добавляется. Главной жертвой чего является перерабатывающая промышленность - то, в чем как раз сильны наши европейские торговые партнеры. А скоро к ним присоединятся и турецкие, получившие открытй доступ к украинскому рынку
Ні просто ГЗК Ахметова стали продавати меткомбігатам Ахметова ЗРС за ринковою (Китайсікі порти) вартістю. Оце й вся "промислова інфляція" в Україні Туреччина як раз в енергетиці застрягла в імпортований газ за нафтовою прив'язкою на додачу до 1 млн. бар на день. імпорту нафти. При нафті по 100-150 це битиме дуже довго (роками) та болісно.
zРадио написав:Нет, не себестоимость. Но и не факт подорожания стали/ЖРС. Это нагрузка на ту часть себестоимости, которая закупается, а не добавляется. Главной жертвой чего является перерабатывающая промышленность - то, в чем как раз сильны наши европейские торговые партнеры. А скоро к ним присоединятся и турецкие, получившие открытй доступ к украинскому рынку
Ні просто ГЗК Ахметова стали продавати меткомбігатам Ахметова ЗРС за ринковою (Китайсікі порти) вартістю. Оце й вся "промислова інфляція" в Україні Туреччина як раз в енергетиці застрягла в імпортований газ за нафтовою прив'язкою на додачу до 1 млн. бар на день. імпорту нафти. При нафті по 100-150 це битиме дуже довго (роками) та болісно.
То це ж вони і ПДВ більше заплатять в Україні? Чи їм все "відшкодують" під час експорту?
І взагалі, це, схоже, -- замах на "священну корову" суч.укр.олігархії:
Трансфертне ціноутворення — збут товарів або послуг взаємозалежними особами за внутрішньофірмовими, відмінними від ринкових, цінами. Такі ціноутворення дозволяють перерозподіляти загальний прибуток на користь осіб, які перебувають в державах з більш низькими податками.
Інакше -- то якийсь небувалий патріотизм... І знову, схоже, що долар впаде. Гаразд. Вмовили. Куплю ще трохи ₴. Але давайте по 29 на вечір неділі. А краще -- по 30 Онлайн. Зараз ще трохи замало: http://mustbe.ml/kurs/
Denik написав:Це - не собівартість. Це просто факт здорожчання сталі/ЗРС удвічі в 2021.
Нет, не себестоимость. Но и не факт подорожания стали/ЖРС. Это нагрузка на ту часть себестоимости, которая закупается, а не добавляется. Главной жертвой чего является перерабатывающая промышленность - то, в чем как раз сильны наши европейские торговые партнеры. А скоро к ним присоединятся и турецкие, получившие открытй доступ к украинскому рынку
Якщо так виросла промислова інфляція, то в нас би мали бути масові банкротства промпідприємств, але вони і так давно збиткові (згідно бухгалтерії) і дивно, як досі ще живі, ті що лишилися. Може просто буде менше нових Лексусів у топів/власників або зарплати? Як там ваша FMCG, в якій ви 3-йм топом, полововину штату працівників звільнила, чи тільки залишила завгоспа, головбуха та директора? Чи таки отримали річний бонус та підвищення з.п. не менше індексу інфляції згідно Держстата?
Denik написав:В Україні набагато краща ситуація аніж в тому ж ЄС, бо значно менша доля нафти й газу серед первинних енергоносіїв а також значна частка газу власного видобутку. Це зумовлює десь втричі дешевшу електроенергію. Так що у конкурентів собівартість виросте ще більше
К сожалению, вы продолжаете распространять домыслы, игнорируя факты. Себестоимость украинского производства растет в разы быстрее, чем себестоимость производства наших ключевых торговых партнеров (в том числе европейских). Специально для вас подготовил сравнительную таблицу динамики цен производителей
Потребительская инфляция в Германии растет. Олія на сегодня 1.80 евро/литр (была па 1 евро) красная рыба 15 евро кг.(была па 12). Красная рыба копченая 20 евро кг.(была па 17.50) Это то за чем слежу. Буквально все выросло за последний месяц. Надо тормозить это блядство.
Глянул статистику. Да инфляция 5 %. Это все в железобетонном евро.