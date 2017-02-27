zРадио написав:К сожалению, вы продолжаете распространять домыслы, игнорируя факты. Себестоимость украинского производства растет в разы быстрее, чем себестоимость производства наших ключевых торговых партнеров (в том числе европейских). Специально для вас подготовил сравнительную таблицу динамики цен производителей
Це - не собівартість. Це просто факт здорожчання сталі/ЗРС удвічі в 2021.
Denik написав:Це - не собівартість. Це просто факт здорожчання сталі/ЗРС удвічі в 2021.
Нет, не себестоимость. Но и не факт подорожания стали/ЖРС. Это нагрузка на ту часть себестоимости, которая закупается, а не добавляется. Главной жертвой чего является перерабатывающая промышленность - то, в чем как раз сильны наши европейские торговые партнеры. А скоро к ним присоединятся и турецкие, получившие открытй доступ к украинскому рынку
Кучинелли написав:osafly Да пробьём мы канал.Слишком уж все привыкли к текущему курсу.па 5 и па 8 тоже долго было и в этой же теме никак многие не могли понять. что вечно этого не бывает.
Все бывает когда то в первый раз..Если войнушки не будет,а так же блокад морских портов,бегства инвесторов,не будет никакого пробития...и курса даже 33 не будет...Но если будет продолжаться так как сейчас,с истериками параши и дыры,стрельбой,войнами и затыканием дыр печатным станком,никто никакой гарантии не даст.Все что ты вангуешь,должно было случиться никак не раньше зимы-весны 24года...перед очередными выборами...ну,может чуток раньше.Украина тех анализу,вообще слабо поддается,тем более...с такими то соседями.
zРадио написав:Нет, не себестоимость. Но и не факт подорожания стали/ЖРС. Это нагрузка на ту часть себестоимости, которая закупается, а не добавляется. Главной жертвой чего является перерабатывающая промышленность - то, в чем как раз сильны наши европейские торговые партнеры. А скоро к ним присоединятся и турецкие, получившие открытй доступ к украинскому рынку
Ні просто ГЗК Ахметова стали продавати меткомбігатам Ахметова ЗРС за ринковою (Китайсікі порти) вартістю. Оце й вся "промислова інфляція" в Україні Туреччина як раз в енергетиці застрягла в імпортований газ за нафтовою прив'язкою на додачу до 1 млн. бар на день. імпорту нафти. При нафті по 100-150 це битиме дуже довго (роками) та болісно.
zРадио написав:Нет, не себестоимость. Но и не факт подорожания стали/ЖРС. Это нагрузка на ту часть себестоимости, которая закупается, а не добавляется. Главной жертвой чего является перерабатывающая промышленность - то, в чем как раз сильны наши европейские торговые партнеры. А скоро к ним присоединятся и турецкие, получившие открытй доступ к украинскому рынку
Ні просто ГЗК Ахметова стали продавати меткомбігатам Ахметова ЗРС за ринковою (Китайсікі порти) вартістю. Оце й вся "промислова інфляція" в Україні Туреччина як раз в енергетиці застрягла в імпортований газ за нафтовою прив'язкою на додачу до 1 млн. бар на день. імпорту нафти. При нафті по 100-150 це битиме дуже довго (роками) та болісно.
То це ж вони і ПДВ більше заплатять в Україні? Чи їм все "відшкодують" під час експорту?
І взагалі, це, схоже, -- замах на "священну корову" суч.укр.олігархії:
Трансфертне ціноутворення — збут товарів або послуг взаємозалежними особами за внутрішньофірмовими, відмінними від ринкових, цінами. Такі ціноутворення дозволяють перерозподіляти загальний прибуток на користь осіб, які перебувають в державах з більш низькими податками.
Інакше -- то якийсь небувалий патріотизм... І знову, схоже, що долар впаде. Гаразд. Вмовили. Куплю ще трохи ₴. Але давайте по 29 на вечір неділі. А краще -- по 30 Онлайн. Зараз ще трохи замало: http://mustbe.ml/kurs/
Denik написав:Це - не собівартість. Це просто факт здорожчання сталі/ЗРС удвічі в 2021.
Нет, не себестоимость. Но и не факт подорожания стали/ЖРС. Это нагрузка на ту часть себестоимости, которая закупается, а не добавляется. Главной жертвой чего является перерабатывающая промышленность - то, в чем как раз сильны наши европейские торговые партнеры. А скоро к ним присоединятся и турецкие, получившие открытй доступ к украинскому рынку
Якщо так виросла промислова інфляція, то в нас би мали бути масові банкротства промпідприємств, але вони і так давно збиткові (згідно бухгалтерії) і дивно, як досі ще живі, ті що лишилися. Може просто буде менше нових Лексусів у топів/власників або зарплати? Як там ваша FMCG, в якій ви 3-йм топом, полововину штату працівників звільнила, чи тільки залишила завгоспа, головбуха та директора? Чи таки отримали річний бонус та підвищення з.п. не менше індексу інфляції згідно Держстата?
Denik написав:В Україні набагато краща ситуація аніж в тому ж ЄС, бо значно менша доля нафти й газу серед первинних енергоносіїв а також значна частка газу власного видобутку. Це зумовлює десь втричі дешевшу електроенергію. Так що у конкурентів собівартість виросте ще більше
К сожалению, вы продолжаете распространять домыслы, игнорируя факты. Себестоимость украинского производства растет в разы быстрее, чем себестоимость производства наших ключевых торговых партнеров (в том числе европейских). Специально для вас подготовил сравнительную таблицу динамики цен производителей
Потребительская инфляция в Германии растет. Олія на сегодня 1.80 евро/литр (была па 1 евро) красная рыба 15 евро кг.(была па 12). Красная рыба копченая 20 евро кг.(была па 17.50) Это то за чем слежу. Буквально все выросло за последний месяц. Надо тормозить это блядство.
Глянул статистику. Да инфляция 5 %. Это все в железобетонном евро.
Denik написав:Ні просто ГЗК Ахметова стали продавати меткомбігатам Ахметова ЗРС за ринковою (Китайсікі порти) вартістю. Оце й вся "промислова інфляція" в Україні
Что, опять вся экономика - Метинвест и куруруку? В районе 10-го февраля я давал индекс цен производителей по сегментам - ищите. Основной вклад в прозвоственную инфляцию дает взлет цен на энергоносители
Denik написав:Туреччина як раз в енергетиці застрягла в імпортований газ за нафтовою прив'язкою на додачу до 1 млн. бар на день. імпорту нафти. При нафті по 100-150 це битиме дуже довго (роками) та болісно.
Сильно сомневаюсь, что нефть будет дорогой долгие годы, но если ваш экзальтированный прогноз оправдается, нам как нетто-импортеру придется тоже несладко
flyman написав:Якщо так виросла промислова інфляція, то в нас би мали бути масові банкротства промпідприємств, але вони і так давно збиткові (згідно бухгалтерії) і дивно, як досі ще живі, ті що лишилися. Може просто буде менше нових Лексусів у топів/власників або зарплати?
Решение об остановке производства гораздо более тяжелее, чем о работе с нулевой/отрицательной маржинальностью
flyman написав:Як там ваша FMCG, в якій ви 3-йм топом, полововину штату працівників звільнила, чи тільки залишила завгоспа, головбуха та директора? Чи таки отримали річний бонус та підвищення з.п. не менше індексу інфляції згідно Держстата?
В управлении без изменений, производство на четырехдневке. ФОТ в прошлом году индексировали на 12%