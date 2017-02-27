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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 305
Гривня
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Долар
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Євро
5%
16
Інші валюти
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 14:46

Или гривна...
я сегодня ещё не выходил из дому, то що там робиться в світі - стоять черги біля банкоматів, зникла сіль та сірники з полиць?
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 14:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Что, опять вся экономика - Метинвест и куруруку? В районе 10-го февраля я давал индекс цен производителей по сегментам - ищите. Основной вклад в прозвоственную инфляцию дает взлет цен на энергоносители

Подивіться на структуру експорту в січні. Там за Метінвестом, кукурудзою та соняшником нічого суттєвого не видно.
https://bi.customs.gov.ua/uk/trade/#
Зображення
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 14:54

Denik

Рост себестоимости меня волнует в первую очередь как угроза производству на внутренний рынок. Импортеры разорвут украинский бизнес, который работает мало того, что на дорогих деньгах, так еще и покупает газ по самым высоким в мире на момент ценам - европейского спота

PS: весь экспорт - это треть ВВП, а металлургия и растениеводство в нем - пятая часть
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:01

  asti написав:К слову, курс начал откатываться/)
Паникеры закончились?

Так точно. В Киеве на миняйле уже заявки по 28.6 продажа.
На каких новостях?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Импортеры разорвут украинский бизнес, который работает мало того, что на дорогих деньгах, так еще и покупает газ по самым высоким в мире на момент ценам - европейского спота

Ви не розумієте, що імортний газ (десь 4-5 млрд. куб. м)
https://www.eia.gov/international/overview/country/UKR
- це всього-навсього 5% від первинного енергоспоживання.
Denik
 
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