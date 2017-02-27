Или гривна...
я сегодня ещё не выходил из дому, то що там робиться в світі - стоять черги біля банкоматів, зникла сіль та сірники з полиць?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 лют, 2022 14:46
Или гривна...
я сегодня ещё не выходил из дому, то що там робиться в світі - стоять черги біля банкоматів, зникла сіль та сірники з полиць?
Додано: Суб 19 лют, 2022 14:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Подивіться на структуру експорту в січні. Там за Метінвестом, кукурудзою та соняшником нічого суттєвого не видно.
Додано: Суб 19 лют, 2022 14:54
Denik
Рост себестоимости меня волнует в первую очередь как угроза производству на внутренний рынок. Импортеры разорвут украинский бизнес, который работает мало того, что на дорогих деньгах, так еще и покупает газ по самым высоким в мире на момент ценам - европейского спота
PS: весь экспорт - это треть ВВП, а металлургия и растениеводство в нем - пятая часть
Додано: Суб 19 лют, 2022 15:01
Додано: Суб 19 лют, 2022 15:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ви не розумієте, що імортний газ (десь 4-5 млрд. куб. м)
- це всього-навсього 5% від первинного енергоспоживання.
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