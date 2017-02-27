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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 92539254925592569257>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 305
Гривня
12%
38
Долар
59%
181
Євро
5%
16
Інші валюти
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 14:44

  Denik написав:Ні просто ГЗК Ахметова стали продавати меткомбігатам Ахметова ЗРС за ринковою (Китайсікі порти) вартістю. Оце й вся "промислова інфляція" в Україні :D


Что, опять вся экономика - Метинвест и куруруку? :) В районе 10-го февраля я давал индекс цен производителей по сегментам - ищите. Основной вклад в прозвоственную инфляцию дает взлет цен на энергоносители

  Denik написав:Туреччина як раз в енергетиці застрягла в імпортований газ за нафтовою прив'язкою на додачу до 1 млн. бар на день. імпорту нафти.
При нафті по 100-150 це битиме дуже довго (роками) та болісно.


Сильно сомневаюсь, что нефть будет дорогой долгие годы, но если ваш экзальтированный прогноз оправдается, нам как нетто-импортеру придется тоже несладко

  flyman написав:Якщо так виросла промислова інфляція, то в нас би мали бути масові банкротства промпідприємств, але вони і так давно збиткові (згідно бухгалтерії) і дивно, як досі ще живі, ті що лишилися. Може просто буде менше нових Лексусів у топів/власників або зарплати?


Решение об остановке производства гораздо более тяжелее, чем о работе с нулевой/отрицательной маржинальностью


  flyman написав:Як там ваша FMCG, в якій ви 3-йм топом, полововину штату працівників звільнила, чи тільки залишила завгоспа, головбуха та директора?
Чи таки отримали річний бонус та підвищення з.п. не менше індексу інфляції згідно Держстата?


В управлении без изменений, производство на четырехдневке. ФОТ в прошлом году индексировали на 12%
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 14:46

Или гривна...
я сегодня ещё не выходил из дому, то що там робиться в світі - стоять черги біля банкоматів, зникла сіль та сірники з полиць?
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 14:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Что, опять вся экономика - Метинвест и куруруку? В районе 10-го февраля я давал индекс цен производителей по сегментам - ищите. Основной вклад в прозвоственную инфляцию дает взлет цен на энергоносители

Подивіться на структуру експорту в січні. Там за Метінвестом, кукурудзою та соняшником нічого суттєвого не видно.
https://bi.customs.gov.ua/uk/trade/#
Зображення
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 14:54

Denik

Рост себестоимости меня волнует в первую очередь как угроза производству на внутренний рынок. Импортеры разорвут украинский бизнес, который работает мало того, что на дорогих деньгах, так еще и покупает газ по самым высоким в мире на момент ценам - европейского спота

PS: весь экспорт - это треть ВВП, а металлургия и растениеводство в нем - пятая часть
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:01

  asti написав:К слову, курс начал откатываться/)
Паникеры закончились?

Так точно. В Киеве на миняйле уже заявки по 28.6 продажа.
На каких новостях?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Импортеры разорвут украинский бизнес, который работает мало того, что на дорогих деньгах, так еще и покупает газ по самым высоким в мире на момент ценам - европейского спота

Ви не розумієте, що імортний газ (десь 4-5 млрд. куб. м)
https://www.eia.gov/international/overview/country/UKR
- це всього-навсього 5% від первинного енергоспоживання.
Про те як лекго цей газ поміняти на що завгодно всюди, крім виробництва азотних добрив, я дуже зрозуміло розписав на профільній гілці
viewtopic.php?p=5399503#p5399503
Востаннє редагувалось Denik в Суб 19 лют, 2022 15:08, всього редагувалось 1 раз.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:06

  vladus17 написав:
  asti написав:К слову, курс начал откатываться/)
Паникеры закончились?

Так точно. В Киеве на миняйле уже заявки по 28.6 продажа.
На каких новостях?

ну, і слава Богу. У нас (передмістя Києва) на продаж 29.00 (зранку був 28.90)
п.с. попит є
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:23

  vladus17 написав:
  asti написав:К слову, курс начал откатываться/)
Паникеры закончились?
Так точно. В Киеве на миняйле уже заявки по 28.6 продажа.
На каких новостях?
Я всё-таки думаю, дело не в новостях. Новости не очень, мягко говоря. Просто все кто хотел уже скупились с утра и, кроме того, сегодня банки закрыты, поэтому на рынке гривнедефицит, а доллар в обменки продолжают нести, вот курс и пополз вниз...
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:23

  vovakwasov написав:
  vladus17 написав:
  asti написав:К слову, курс начал откатываться/)
Паникеры закончились?

Так точно. В Киеве на миняйле уже заявки по 28.6 продажа.
На каких новостях?

ну, і слава Богу. У нас (передмістя Києва) на продаж 29.00 (зранку був 28.90)
п.с. попит є

Уже злив пішов 28.55 аскі.

Я лью в моно по 28.4 де купував з ранку по 28.48
така плата за страховку вийшла.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:25

  asti написав:
  vladus17 написав:
  asti написав:К слову, курс начал откатываться/)
Паникеры закончились?
Так точно. В Киеве на миняйле уже заявки по 28.6 продажа.
На каких новостях?
Я всё-таки думаю, дело не в новостях. Новости не очень, мягко говоря. Просто все кто хотел уже скупились с утра и, кроме того, сегодня банки закрыты, поэтому на рынке гривнедефицит, а доллар в обменки продолжают нести, вот курс и пополз вниз...

Возможно, но слишком быстро все. Как будто на новостях.
vladus17
 
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