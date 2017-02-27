Denik написав:Ні просто ГЗК Ахметова стали продавати меткомбігатам Ахметова ЗРС за ринковою (Китайсікі порти) вартістю. Оце й вся "промислова інфляція" в Україні
Что, опять вся экономика - Метинвест и куруруку? В районе 10-го февраля я давал индекс цен производителей по сегментам - ищите. Основной вклад в прозвоственную инфляцию дает взлет цен на энергоносители
Denik написав:Туреччина як раз в енергетиці застрягла в імпортований газ за нафтовою прив'язкою на додачу до 1 млн. бар на день. імпорту нафти. При нафті по 100-150 це битиме дуже довго (роками) та болісно.
Сильно сомневаюсь, что нефть будет дорогой долгие годы, но если ваш экзальтированный прогноз оправдается, нам как нетто-импортеру придется тоже несладко
flyman написав:Якщо так виросла промислова інфляція, то в нас би мали бути масові банкротства промпідприємств, але вони і так давно збиткові (згідно бухгалтерії) і дивно, як досі ще живі, ті що лишилися. Може просто буде менше нових Лексусів у топів/власників або зарплати?
Решение об остановке производства гораздо более тяжелее, чем о работе с нулевой/отрицательной маржинальностью
flyman написав:Як там ваша FMCG, в якій ви 3-йм топом, полововину штату працівників звільнила, чи тільки залишила завгоспа, головбуха та директора? Чи таки отримали річний бонус та підвищення з.п. не менше індексу інфляції згідно Держстата?
В управлении без изменений, производство на четырехдневке. ФОТ в прошлом году индексировали на 12%
zРадио написав:Что, опять вся экономика - Метинвест и куруруку? В районе 10-го февраля я давал индекс цен производителей по сегментам - ищите. Основной вклад в прозвоственную инфляцию дает взлет цен на энергоносители
Рост себестоимости меня волнует в первую очередь как угроза производству на внутренний рынок. Импортеры разорвут украинский бизнес, который работает мало того, что на дорогих деньгах, так еще и покупает газ по самым высоким в мире на момент ценам - европейского спота
PS: весь экспорт - это треть ВВП, а металлургия и растениеводство в нем - пятая часть
asti написав:К слову, курс начал откатываться/) Паникеры закончились?
Так точно. В Киеве на миняйле уже заявки по 28.6 продажа. На каких новостях?
Я всё-таки думаю, дело не в новостях. Новости не очень, мягко говоря. Просто все кто хотел уже скупились с утра и, кроме того, сегодня банки закрыты, поэтому на рынке гривнедефицит, а доллар в обменки продолжают нести, вот курс и пополз вниз...
asti написав:К слову, курс начал откатываться/) Паникеры закончились?
Так точно. В Киеве на миняйле уже заявки по 28.6 продажа. На каких новостях?
Я всё-таки думаю, дело не в новостях. Новости не очень, мягко говоря. Просто все кто хотел уже скупились с утра и, кроме того, сегодня банки закрыты, поэтому на рынке гривнедефицит, а доллар в обменки продолжают нести, вот курс и пополз вниз...
Возможно, но слишком быстро все. Как будто на новостях.