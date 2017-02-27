Shaman написав:вообще еще месторасположение меткомбинатов привязано к месторождениям железной руды;) а э/э не считаете? - ее в металлургии тоже много потребляют.
Ні. В СРСР після війни будували так, щоб американські бомбардувальники не долетіли. Знайдіть мені великі родовища біля Череповця (Северсталь), Челябінська та Магнітогорська (працюють на тому, що з Казахстану або Курська привезуть) та Новокузнецьк туди ж.
Shaman написав:а э/э не считаете? - ее в металлургии тоже много потребляют.
В ЄС електрика коштує космічних грошей. В Росії електрика стала дешевша лише півроку, але це на надовго, бо у Путіна не вистачить розміру яєць заборонити майнерів кріпти, а вони доведуть будь-яку нериночну систему до блекаутів, що ми всі бачили на прикладі Китаю, Ірану та Абхахії. Власне в РП газ став дешевшим за вугілля (бо його може експортувати хто завгодно, а не тільки Газпром), через це значно зросло споживання газу в першу чергу електричною генерацією, тому і при бажанні Газпром не міг експортувати більше в ЄС, бо сам би сидів взимку з порожніми сховищами. А ще є банальне обмеження пропусконої здатності залізниць та портів. Через залізничну блокаду Білорусі Росії треба вивозити хоч якусь її продукцію. Мова про можливості додаткових перевезень сталі не йдеться.
З точки зору конкурентів - енергетична криза була в Туреччині із відключенням металургійних підприємств від електро та газопостачання.
Вы правы - вашу эзотерику я не понимаю. Зато в проектном и инвестиционном менеджменте кое-что понимаю. О том, как "газ легко заменить чем угодно", рассказывайте тем, кто вам поверит. Я лишь напомню, что с газовым кризисом мы сталкиваемся не впервые - в 2009-м кратный рост цен был не меньшим шоком для бизнеса, чем сегодня. Поэтому то, что до сих пор работает на газе, заменить нелегко и не чем угодно
PS: о том, как вставить флешку в кассетный магнитофон, пож-ста, тоже не нужно. Я в курсе, что технологии ГДЕ-ТО ТАМ шагнули вперед