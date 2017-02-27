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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 305
Гривня
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Долар
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Євро
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16
Інші валюти
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Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Значіть так, курс в Кв 28.60 - 29.80 - площа Перемоги.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:32

  asti написав:К слову, курс начал откатываться/)
Паникеры закончились?

Зара на прийом проб"ємо 29 і полетить за 30 без зупинок )))

зи. ставімо плюсики )))
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернівці 28.37-28.55
витя
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:34

  asti написав:Или гривна...
я сегодня ещё не выходил из дому, то що там робиться в світі - стоять черги біля банкоматів, зникла сіль та сірники з полиць?

страшніші речі відбулись - тепер ти бездомний - перевір реєстр - кв віджали "пушіліні" :mrgreen:

зи. а сіль, мило і вер"йовки є в наявності :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:35

  Denik написав:
  Shaman написав:вообще еще месторасположение меткомбинатов привязано к месторождениям железной руды;)
а э/э не считаете? - ее в металлургии тоже много потребляют.

Ні. В СРСР після війни будували так, щоб американські бомбардувальники не долетіли.
Знайдіть мені великі родовища біля Череповця (Северсталь), Челябінська та Магнітогорська (працюють на тому, що з Казахстану або Курська привезуть) та Новокузнецьк туди ж.
  Shaman написав:а э/э не считаете? - ее в металлургии тоже много потребляют.

В ЄС електрика коштує космічних грошей. В Росії електрика стала дешевша лише півроку, але це на надовго, бо у Путіна не вистачить розміру яєць заборонити майнерів кріпти, а вони доведуть будь-яку нериночну систему до блекаутів, що ми всі бачили на прикладі Китаю, Ірану та Абхахії.
Власне в РП газ став дешевшим за вугілля (бо його може експортувати хто завгодно, а не тільки Газпром), через це значно зросло споживання газу в першу чергу електричною генерацією, тому і при бажанні Газпром не міг експортувати більше в ЄС, бо сам би сидів взимку з порожніми сховищами.
А ще є банальне обмеження пропусконої здатності залізниць та портів. Через залізничну блокаду Білорусі Росії треба вивозити хоч якусь її продукцію. Мова про можливості додаткових перевезень сталі не йдеться.

З точки зору конкурентів - енергетична криза була в Туреччині із відключенням металургійних підприємств від електро та газопостачання.

свічку тримав?
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:36

  kelo написав:Что сейчас происходит с долларом? Почему резкий скачек?

Олежан, ти? Як ЦП?
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:38

  Denik написав:
  zРадио написав:Импортеры разорвут украинский бизнес, который работает мало того, что на дорогих деньгах, так еще и покупает газ по самым высоким в мире на момент ценам - европейского спота

Ви не розумієте, що імортний газ (десь 4-5 млрд. куб. м)
https://www.eia.gov/international/overview/country/UKR
- це всього-навсього 5% від первинного енергоспоживання.
Про те як лекго цей газ поміняти на що завгодно всюди, крім виробництва азотних добрив, я дуже зрозуміло розписав на профільній гілці
viewtopic.php?p=5399503#p5399503


Вы правы - вашу эзотерику я не понимаю. Зато в проектном и инвестиционном менеджменте кое-что понимаю. О том, как "газ легко заменить чем угодно", рассказывайте тем, кто вам поверит. Я лишь напомню, что с газовым кризисом мы сталкиваемся не впервые - в 2009-м кратный рост цен был не меньшим шоком для бизнеса, чем сегодня. Поэтому то, что до сих пор работает на газе, заменить нелегко и не чем угодно

PS: о том, как вставить флешку в кассетный магнитофон, пож-ста, тоже не нужно. Я в курсе, что технологии ГДЕ-ТО ТАМ шагнули вперед
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:38

  витя написав:Чернівці 28.37-28.55

плюсанув за Чернівці...

а то тут то Зп, то Лв, то Кв :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:44

  change_pm написав:
  Denik написав:З точки зору конкурентів - енергетична криза була в Туреччині із відключенням металургійних підприємств від електро та газопостачання.

свічку тримав?


Турция - мировой лидер последних 2-х лет по росту ВВП в постоянных ценах (т.е. росту реального выпуска), но Denik лично видел, как загибалась ее металлургия. Не спорь

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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:50

  zРадио написав:
  change_pm написав:
  Denik написав:З точки зору конкурентів - енергетична криза була в Туреччині із відключенням металургійних підприємств від електро та газопостачання.

свічку тримав?


Турция - мировой лидер последних 2-х лет по росту ВВП в постоянных ценах (т.е. росту реального выпуска), но Denik лично видел, как загибалась ее металлургия. Не спорь

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Не можу! ))) Ти споріш і я буду! :twisted:
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