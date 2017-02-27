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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9254925592569257

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 305
Гривня
12%
38
Долар
59%
181
Євро
5%
16
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
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15
ОВДП
3%
9
Ваш варіант
9%
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Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Біток пробив 40 к вниз (((
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:56

  Denik написав:
  Хомякоид написав:Глянул статистику. Да инфляция 5 %. Это все в железобетонном евро.

Ніяке євро не залізобетонне.


В порівнянні з гривною, залізобетоне.
Як почав заробляти в євро, зникли курсові качелі, і так навкруги в коріних.
Ніхто за курсом не слідкує, і по обмінках не бігає.
І так з часу впровадження євро, вже більше ніж 20 років.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:08

  change_pm написав:
  asti написав:К слову, курс начал откатываться/)
Паникеры закончились?

Зара на прийом проб"ємо 29 і полетить за 30 без зупинок )))

зи. ставімо плюсики )))

готов поучаствовать $5, які докупив на тижні на здачу ПА28.23
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:21

с тем новостным фоном который обновляется сейчас каждые 30 минут
удивительно что курс еще не 50 или 100
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:37

  Xenon написав:с тем новостным фоном который обновляется сейчас каждые 30 минут
удивительно что курс еще не 50 или 100

Паникеры откупились, а остальные в войну не верят. А что новостной фон, в днэрах начали эвакуацию до начала военных действий. Чтобы все поржали?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:39

Доллар , евро - это всё пыль . Кукуруза для попкорна, это будет самый надежный и востребованный актив , цирковое представление обещает быть долгим.
Гурман
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