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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 лют, 2022 15:53
Біток пробив 40 к вниз (((
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change_pm
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1
Додано: Суб 19 лют, 2022 15:56
Denik написав: Хомякоид написав:
Глянул статистику. Да инфляция 5 %. Это все в железобетонном евро.
Ніяке євро не залізобетонне.
В порівнянні з гривною, залізобетоне.
Як почав заробляти в євро, зникли курсові качелі, і так навкруги в коріних.
Ніхто за курсом не слідкує, і по обмінках не бігає.
І так з часу впровадження євро, вже більше ніж 20 років.
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Хомякоид
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Додано: Суб 19 лют, 2022 16:08
change_pm написав: asti написав:
К слову, курс начал откатываться/)
Паникеры закончились?
Зара на прийом проб"ємо 29 і полетить за 30 без зупинок )))
зи. ставімо плюсики )))
готов поучаствовать $5, які докупив на тижні на здачу ПА28.23
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flyman
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2
Додано: Суб 19 лют, 2022 16:21
с тем новостным фоном который обновляется сейчас каждые 30 минут
удивительно что курс еще не 50 или 100
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Xenon
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Додано: Суб 19 лют, 2022 16:37
Xenon написав:
с тем новостным фоном который обновляется сейчас каждые 30 минут
удивительно что курс еще не 50 или 100
Паникеры откупились, а остальные в войну не верят. А что новостной фон, в днэрах начали эвакуацию до начала военных действий. Чтобы все поржали?
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vitaliian
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Додано: Суб 19 лют, 2022 16:39
Доллар , евро - это всё пыль . Кукуруза для попкорна, это будет самый надежный и востребованный актив , цирковое представление обещает быть долгим.
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Гурман
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