Хомякоид написав:Глянул статистику. Да инфляция 5 %. Это все в железобетонном евро.
Ніяке євро не залізобетонне.
В порівнянні з гривною, залізобетоне. Як почав заробляти в євро, зникли курсові качелі, і так навкруги в коріних. Ніхто за курсом не слідкує, і по обмінках не бігає. І так з часу впровадження євро, вже більше ніж 20 років.
Сталелитейная промышленность Турции уже страдает от высоких затрат и низкого спроса на готовую сталь, а в связи с ограничениями на использование природного газа ее положение лишь усугубилось.
В середине зимы, когда потребление природного газа приближается к рекордным показателям, возникли проблемы с газоснабжением. Турецкий поставщик газа Botas сообщает, что объем закупаемого у Ирана газа сократился на две трети по состоянию на 17 января, а 20 января он был обнулен. Иран сообщил Botas, что произошел «технический сбой» и поставка газа будет недоступна в течение десяти дней.
Впоследствии Botas разослал письмо промышленным предприятиям и электростанциям, работающим на газовом цикле, которые производят электроэнергию, в котором говорилось, что это сократит поток природного газа на 40%.
P.S. А ще 100% начудачать оркі в ОРДЛО з залишками металургії і частина пропозиції металопродукції піде з ринку...
Xenon написав:с тем новостным фоном который обновляется сейчас каждые 30 минут удивительно что курс еще не 50 или 100
Якщо валюта безконтрльно не друкується, то без різниці на "новостний фон" В середні віки коли валюта була золоті монети та мідяки навіть при найбільших кризах та війнах не було девальвації, так як не було можливості нізвідки накарбувати нових грошей. В час паперових грошей, зявилась можливість друкувати незабезпечені гроші, що можна робити як в мирний час так і при військових діях. Україна чудить з паперовими грошима не одне дисятиріччя що приводить до обкрадання звичайних людей. Я колись рахував приріст грощової маси та вгадував приблизний курс що іноді доволі непогано допомагало заробити.