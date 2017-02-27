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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9255925692579258>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 305
Гривня
12%
38
Долар
59%
181
Євро
5%
16
Інші валюти
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2
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Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Біток пробив 40 к вниз (((
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:56

  Denik написав:
  Хомякоид написав:Глянул статистику. Да инфляция 5 %. Это все в железобетонном евро.

Ніяке євро не залізобетонне.


В порівнянні з гривною, залізобетоне.
Як почав заробляти в євро, зникли курсові качелі, і так навкруги в коріних.
Ніхто за курсом не слідкує, і по обмінках не бігає.
І так з часу впровадження євро, вже більше ніж 20 років.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:08

  change_pm написав:
  asti написав:К слову, курс начал откатываться/)
Паникеры закончились?

Зара на прийом проб"ємо 29 і полетить за 30 без зупинок )))

зи. ставімо плюсики )))

готов поучаствовать $5, які докупив на тижні на здачу ПА28.23
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:21

с тем новостным фоном который обновляется сейчас каждые 30 минут
удивительно что курс еще не 50 или 100
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:37

  Xenon написав:с тем новостным фоном который обновляется сейчас каждые 30 минут
удивительно что курс еще не 50 или 100

Паникеры откупились, а остальные в войну не верят. А что новостной фон, в днэрах начали эвакуацию до начала военных действий. Чтобы все поржали?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:39

Доллар , евро - это всё пыль . Кукуруза для попкорна, это будет самый надежный и востребованный актив , цирковое представление обещает быть долгим.
Гурман
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Турция - мировой лидер последних 2-х лет по росту ВВП в постоянных ценах (т.е. росту реального выпуска), но Denik лично видел, как загибалась ее металлургия. Не спорь

https://metallurgprom.org/news/ferrous- ... urcii.html
Сталелитейная промышленность Турции уже страдает от высоких затрат и низкого спроса на готовую сталь, а в связи с ограничениями на использование природного газа ее положение лишь усугубилось.

В середине зимы, когда потребление природного газа приближается к рекордным показателям, возникли проблемы с газоснабжением. Турецкий поставщик газа Botas сообщает, что объем закупаемого у Ирана газа сократился на две трети по состоянию на 17 января, а 20 января он был обнулен. Иран сообщил Botas, что произошел «технический сбой» и поставка газа будет недоступна в течение десяти дней.

Впоследствии Botas разослал письмо промышленным предприятиям и электростанциям, работающим на газовом цикле, которые производят электроэнергию, в котором говорилось, что это сократит поток природного газа на 40%.

P.S. А ще 100% начудачать оркі в ОРДЛО з залишками металургії і частина пропозиції металопродукції піде з ринку...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:58

  Xenon написав:с тем новостным фоном который обновляется сейчас каждые 30 минут
удивительно что курс еще не 50 или 100


Якщо валюта безконтрльно не друкується, то без різниці на "новостний фон"
В середні віки коли валюта була золоті монети та мідяки навіть при найбільших кризах та війнах не було девальвації, так як не було можливості нізвідки накарбувати нових грошей.
В час паперових грошей, зявилась можливість друкувати незабезпечені гроші, що можна робити як в мирний час так і при військових діях.
Україна чудить з паперовими грошима не одне дисятиріччя що приводить до обкрадання звичайних людей.
Я колись рахував приріст грощової маси та вгадував приблизний курс що іноді доволі непогано допомагало заробити.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 17:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Хомякоид написав:Я колись рахував приріст грощової маси та вгадував приблизний курс що іноді доволі непогано допомагало заробити.

Напишіть розрахунки. Цікаво подивитись теорію/практику, що буде.
Niro
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 17:24

  Хомякоид написав:Я колись рахував приріст грощової маси та вгадував приблизний курс що іноді доволі непогано допомагало заробити.
почему не продолжаете, вам что форумные плюсики не интересны?
vitaliian
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