RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9255925692579258

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 305
Гривня
12%
38
Долар
59%
181
Євро
5%
16
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
15
ОВДП
3%
9
Ваш варіант
9%
26
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 17:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Найвужче на моменті 52/59
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2781
З нами з: 18.03.21
Подякував: 94 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9255925692579258
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ricardo, Zebra і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3006, 3007, 3008
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30071 20776692
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 лют, 2022 17:38
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 140, 141, 142
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1416 6278486
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 13:02
Цитрин
Валютный рынок в мире 1 ... 795, 796, 797
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7966 20017410
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 09:26
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (442)
19.02.2022 17:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.