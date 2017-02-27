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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9255925692579258

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 305
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 17:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 18:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

обменки покупают на 30коп. дешевле чем в обед...
чик
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 18:32

Никогда Штирлиц ещё не был так близок к провалу (С)

  Denik написав:
  Shaman написав:вообще еще месторасположение меткомбинатов привязано к месторождениям железной руды;)
а э/э не считаете? - ее в металлургии тоже много потребляют.

Ні. В СРСР після війни будували так, щоб американські бомбардувальники не долетіли.
Знайдіть мені великі родовища біля Череповця (Северсталь), Челябінська та Магнітогорська (працюють на тому, що з Казахстану або Курська привезуть) та Новокузнецьк туди ж.

Ерунда полная.
На самом деле, весь фокус в том, что в СССР промышленные объекты строили люди с хорошим профильным образованием. Например, Северсталь в Череповце построили потому, что рядом находится Кольский полуостров с запасами ЖРС и Печорский угольный бассейн с коксующимся углём. Но самое главное, рядом находится порт в Питере, через который происходит вывоз продукции. Всё просто, как дважды два. А бред про американские бомбардировщики даже комментировать не буду.
В общем, изучение матчасти у поклонников «Метинвеста» как хромало, так и продложает хромать.
SherLock
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 18:38

Президент Украины Владимир Зеленский возмутился тем, что страны Запада предоставляют Киеву финансирование, требуя при этом проведения определенных реформ в стране.

Дайте безусловные деньги. Почему, когда каждый раз нам выделяют те или иные суммы, то вам нужно сделать раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, десять реформ? — Зеленский
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 18:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  SherLock написав:Ерунда полная.
На самом деле, весь фокус в том, что в СССР промышленные объекты строили люди с хорошим профильным образованием. Например, Северсталь в Череповце построили потому, что рядом находится Кольский полуостров с запасами ЖРС и Печорский угольный бассейн с коксующимся углём.

Сами ерунду говорите. 1941 год - начала строительства Северстали говорит сам за себя. Карельский окатыш (1500 км по жд) - он на оккупированных Финских территориях. В 1941 году советы еще и не понимали того, что они отжали у финнов. Знали скорее всего про то, что сейчас называют Оленегорским ГОКом, который еще севернее Карельского окатыша.
Печорский угольный бассейн тоже в 1500 км.
1500 км как для доставки угля так и для доставки ЖРС - очень много по мировым меркам.
Так что Оленегорский ГОК, Печора - это про гулаг, а не про экономику.
Сравните со связкой Донбасс-Кривбасс 350-400 км, где вагонами можно в одну сторону везти уголь - а обратно ЖРС, с ДнепроГЭС и дешевой электроэнергией посередине...
Порт в Питере в 500 км - это тоже овердофига по мировым меркам, контрпример - Мариуполь.
Про американские бомбардировщики - с 1941 года и до 70-80-х производительность меткомбинатов выросла в 5-10 раз. Так вот при совке приняли решение развивать то, что в глубоком тылу..., где экономики по современным меркам - 0.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 19:24

Извините за новость по теме - JPMorgan оценивает, что для борьбы с инфляцией ФРС понадобится 9 последовательных итераций повышения учетной ставки на 25 базисных пунков (т.е. до уровня 2,25% за период 1,5+ года)

Bloomberg
Markets
Economics
JPMorgan Expects String of Nine Straight Fed Rate Hikes
ByRos Krasny
19 февраля 2022 г., 13:29 GMT+2
JPMorgan Chase & Co. economists said the Federal Reserve is likely to raise interest rates by 25 basis points at nine consecutive meetings in a bid to tamp down inflation
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 19:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Извините за новость по теме - JPMorgan оценивает, что для борьбы с инфляцией ФРС понадобится 9 последовательных итераций повышения учетной ставки на 25 базисных пунков (т.е. до уровня 2,25% за период 1,5+ года)

І від цього нафта 250 коштуватиме, а не 300?
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 19:29

Зробити всіх разом!©)))

  Xenon написав:
Президент Украины Владимир Зеленский возмутился тем, что страны Запада предоставляют Киеву финансирование, требуя при этом проведения определенных реформ в стране.

Дайте безусловные деньги. Почему, когда каждый раз нам выделяют те или иные суммы, то вам нужно сделать раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, десять реформ? — Зеленский

Правильно!
Їх треба давно було поставити на місце!
А то Зе щось пішов не по сценарію... :mrgreen:
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