|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 лют, 2022 17:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Найвужче на моменті 52/59
Додано: Суб 19 лют, 2022 18:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
обменки покупают на 30коп. дешевле чем в обед...
Додано: Суб 19 лют, 2022 18:32
Никогда Штирлиц ещё не был так близок к провалу (С)
Ерунда полная.
На самом деле, весь фокус в том, что в СССР промышленные объекты строили люди с хорошим профильным образованием. Например, Северсталь в Череповце построили потому, что рядом находится Кольский полуостров с запасами ЖРС и Печорский угольный бассейн с коксующимся углём. Но самое главное, рядом находится порт в Питере, через который происходит вывоз продукции. Всё просто, как дважды два. А бред про американские бомбардировщики даже комментировать не буду.
В общем, изучение матчасти у поклонников «Метинвеста» как хромало, так и продложает хромать.
Додано: Суб 19 лют, 2022 18:38
Додано: Суб 19 лют, 2022 18:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сами ерунду говорите. 1941 год - начала строительства Северстали говорит сам за себя. Карельский окатыш (1500 км по жд) - он на оккупированных Финских территориях. В 1941 году советы еще и не понимали того, что они отжали у финнов. Знали скорее всего про то, что сейчас называют Оленегорским ГОКом, который еще севернее Карельского окатыша.
Печорский угольный бассейн тоже в 1500 км.
1500 км как для доставки угля так и для доставки ЖРС - очень много по мировым меркам.
Так что Оленегорский ГОК, Печора - это про гулаг, а не про экономику.
Сравните со связкой Донбасс-Кривбасс 350-400 км, где вагонами можно в одну сторону везти уголь - а обратно ЖРС, с ДнепроГЭС и дешевой электроэнергией посередине...
Порт в Питере в 500 км - это тоже овердофига по мировым меркам, контрпример - Мариуполь.
Про американские бомбардировщики - с 1941 года и до 70-80-х производительность меткомбинатов выросла в 5-10 раз. Так вот при совке приняли решение развивать то, что в глубоком тылу..., где экономики по современным меркам - 0.
Додано: Суб 19 лют, 2022 19:24
Извините за новость по теме - JPMorgan оценивает, что для борьбы с инфляцией ФРС понадобится 9 последовательных итераций повышения учетной ставки на 25 базисных пунков (т.е. до уровня 2,25% за период 1,5+ года)
Додано: Суб 19 лют, 2022 19:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 19 лют, 2022 19:42
Не кукурузьте хотя бы этот вопрос. Хотите верить в сырьевой суперцикл - верьте. Монетарная политика США, тем не менее, влияет не только на ценовую динамику коммодитис, но и на стоимость денег во времени.
Во 2-й половине 2018-го, когда учетная ставка ФРС превышала 2%, Минфин (наш, не американский) со скрипом размещал бонды под 12%+ годовых. Добавьте к этому текущее дисконтирование нашего долга и призадумайтесь, сколько может стоить коммерческий кредит в условиях мультипликации рисков
PS: 250-300 долларов за бочку нефти можно считать вашим прогнозом на 2023-й?
Додано: Суб 19 лют, 2022 19:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ні, 120-160.
Ф'ючерси на газ до травня 2023 - по 800+, це еквівалентно за питомою теплотою згорання ціні нафти 1000 дол/т, або 130 дол./бар.
Востаннє редагувалось Denik в Суб 19 лют, 2022 19:58, всього редагувалось 1 раз.
Зараз переглядають цей форум: 75stasstas75 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|