Додано: Суб 19 лют, 2022 20:26

Denik написав: SherLock написав: Ерунда полная.

На самом деле, весь фокус в том, что в СССР промышленные объекты строили люди с хорошим профильным образованием. Например, Северсталь в Череповце построили потому, что рядом находится Кольский полуостров с запасами ЖРС и Печорский угольный бассейн с коксующимся углём. Ерунда полная.На самом деле, весь фокус в том, что в СССР промышленные объекты строили люди с хорошим профильным образованием. Например, Северсталь в Череповце построили потому, что рядом находится Кольский полуостров с запасами ЖРС и Печорский угольный бассейн с коксующимся углём.

Сами ерунду говорите. 1941 год - начала строительства Северстали говорит сам за себя. Карельский окатыш (1500 км по жд) - он на оккупированных Финских территориях. В 1941 году советы еще и не понимали того, что они отжали у финнов. Знали скорее всего про то, что сейчас называют Оленегорским ГОКом, который еще севернее Карельского окатыша.

Печорский угольный бассейн тоже в 1500 км.

1500 км как для доставки угля так и для доставки ЖРС - очень много по мировым меркам.

Так что Оленегорский ГОК, Печора - это про гулаг, а не про экономику.

Сравните со связкой Донбасс-Кривбасс 350-400 км, где вагонами можно в одну сторону везти уголь - а обратно ЖРС, с ДнепроГЭС и дешевой электроэнергией посередине...

Порт в Питере в 500 км - это тоже овердофига по мировым меркам, контрпример - Мариуполь.

Про американские бомбардировщики - с 1941 года и до 70-80-х производительность меткомбинатов выросла в 5-10 раз. Так вот при совке приняли решение развивать то, что в глубоком тылу..., где экономики по современным меркам - 0. Сами ерунду говорите. 1941 год - начала строительства Северстали говорит сам за себя. Карельский окатыш (1500 км по жд) - он на оккупированных Финских территориях. В 1941 году советы еще и не понимали того, что они отжали у финнов. Знали скорее всего про то, что сейчас называют Оленегорским ГОКом, который еще севернее Карельского окатыша.Печорский угольный бассейн тоже в 1500 км.1500 км как для доставки угля так и для доставки ЖРС - очень много по мировым меркам.Сравните со связкой Донбасс-Кривбасс 350-400 км, где вагонами можно в одну сторону везти уголь - а обратно ЖРС, с ДнепроГЭС и дешевой электроэнергией посередине...Порт в Питере в 500 км - это тоже овердофига по мировым меркам, контрпример - Мариуполь.Про американские бомбардировщики - с 1941 года и до 70-80-х производительность меткомбинатов выросла в 5-10 раз. Так вот при совке приняли решение развивать то, что в глубоком тылу..., где экономики по современным меркам - 0.

ЖРС во времена СССР кому продавал? да некому(на Кубу/Индию/Вьетнам/Анголу везли уже готовую продукцию (не рулоны или слябы, а оружие, и продукцию машиностроения (локомотивы , станки и тд)с кап.странами СССР практически не торговал, потому как была холодная война и санкции (то за Венгрию, Чехословакию, потом за Афганистан с 1979-1989)По поводу порта Ленинград (был там первый раз 1987г)-проходная осадка на входной канале была 5,2м +высота прилива на полную воду. Порт выглядел реально удручающе-завален каким-то металлоломом (одно хорошее место-Новый Морвокзал на Васильевском острове открытый в 1982г)развитие Питера пошло полным ходом после 2007годаСССР в морской торговле был аутсайдером (ни в какие пулы и коалиции его не принимали), работали за копейки(фрахтовые ставки были на 20-30-40% ниже линейных судов)Самое большое пароходство СССР ЧМП 60% перевозок составляли 3 страны (Куба, Индия, Вьетнам), при том за Кубу морякам до середины 70х не платили валюту (а только чеки ВТБ, к-е можно было потратить в торгсинах, в которых одеская мафия все скупала и там была часто нечего купить кроме водки/икры/московской сырокопчёной)Для того, чтобы платили валюту по договоренности с диспетчером (оператором судна из ЧМП) судно заходило на бункеровку в Сингапур (т.е Одесса-Сингапур платили валюту) и потом Сингапур -Вьетнам (чеки втб), Вьетнам -Сингапур (чеки) и Сингапур-Ильичесвк/Одеса валюта.При том ему капитан регулярно привозил презенты_( джинсы, махер/люрекс/покрывала/кожу)диспетчеру, чтобы тот давал заход на бункеровку или взять пресной воды (с водой вообще смех, ведь воду варил испаритель и ее хватало без вопросовА БПМ(балтийское морское пароходство ) вообще не было престижным, потому как суда у них были небольшие (из-за проходной осадки) и больше 70% они ходили на Кубу (при том за чеки), только когда капитаны стали списываться в отпуск(если рейс на Кубу) им стали платить валюту и за Кубу в середине 70хКлассический рейс БМП: Ленинград-Гавана-Ротердам-Росток-Ленинград