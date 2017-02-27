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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Валютный рынок в контексте ДС 3 5 306
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 19:51

  petpet написав:Успіх херсон 29\30 паника

Запорожье 28,40/28,60 без паники
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 20:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что там захват всея Украины?
Скупились по 29 дополнительно уже все?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 20:26

:shock:
  Denik написав:
  SherLock написав:Ерунда полная.
На самом деле, весь фокус в том, что в СССР промышленные объекты строили люди с хорошим профильным образованием. Например, Северсталь в Череповце построили потому, что рядом находится Кольский полуостров с запасами ЖРС и Печорский угольный бассейн с коксующимся углём.

Сами ерунду говорите. 1941 год - начала строительства Северстали говорит сам за себя. Карельский окатыш (1500 км по жд) - он на оккупированных Финских территориях. В 1941 году советы еще и не понимали того, что они отжали у финнов. Знали скорее всего про то, что сейчас называют Оленегорским ГОКом, который еще севернее Карельского окатыша.
Печорский угольный бассейн тоже в 1500 км.
1500 км как для доставки угля так и для доставки ЖРС - очень много по мировым меркам.
Так что Оленегорский ГОК, Печора - это про гулаг, а не про экономику.
Сравните со связкой Донбасс-Кривбасс 350-400 км, где вагонами можно в одну сторону везти уголь - а обратно ЖРС, с ДнепроГЭС и дешевой электроэнергией посередине...
Порт в Питере в 500 км - это тоже овердофига по мировым меркам, контрпример - Мариуполь.
Про американские бомбардировщики - с 1941 года и до 70-80-х производительность меткомбинатов выросла в 5-10 раз. Так вот при совке приняли решение развивать то, что в глубоком тылу..., где экономики по современным меркам - 0.


ЖРС во времена СССР кому продавал? да некому
(на Кубу/Индию/Вьетнам/Анголу везли уже готовую продукцию (не рулоны или слябы, а оружие, и продукцию машиностроения (локомотивы , станки и тд)


с кап.странами СССР практически не торговал, потому как была холодная война и санкции (то за Венгрию, Чехословакию, потом за Афганистан с 1979-1989)
По поводу порта Ленинград (был там первый раз 1987г)-проходная осадка на входной канале была 5,2м +высота прилива на полную воду. Порт выглядел реально удручающе-завален каким-то металлоломом (одно хорошее место-Новый Морвокзал на Васильевском острове открытый в 1982г)
развитие Питера пошло полным ходом после 2007года
https://www.rosmorport.ru/filials/spb_seaports/

СССР в морской торговле был аутсайдером (ни в какие пулы и коалиции его не принимали), работали за копейки(фрахтовые ставки были на 20-30-40% ниже линейных судов)

Самое большое пароходство СССР ЧМП 60% перевозок составляли 3 страны (Куба, Индия, Вьетнам), при том за Кубу морякам до середины 70х не платили валюту (а только чеки ВТБ, к-е можно было потратить в торгсинах, в которых одеская мафия все скупала и там была часто нечего купить кроме водки/икры/московской сырокопчёной)

Для того, чтобы платили валюту по договоренности с диспетчером (оператором судна из ЧМП) судно заходило на бункеровку в Сингапур (т.е Одесса-Сингапур платили валюту) и потом Сингапур -Вьетнам (чеки втб), Вьетнам -Сингапур (чеки) и Сингапур-Ильичесвк/Одеса валюта.

При том ему капитан регулярно привозил презенты_( джинсы, махер/люрекс/покрывала/кожу)
диспетчеру, чтобы тот давал заход на бункеровку или взять пресной воды (с водой вообще смех, ведь воду варил испаритель и ее хватало без вопросов

А БПМ(балтийское морское пароходство ) вообще не было престижным, потому как суда у них были небольшие (из-за проходной осадки) и больше 70% они ходили на Кубу (при том за чеки), только когда капитаны стали списываться в отпуск(если рейс на Кубу) им стали платить валюту и за Кубу в середине 70х

Классический рейс БМП: Ленинград-Гавана-Ротердам-Росток-Ленинград
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 20:28

  edvardd написав:
  petpet написав:Успіх херсон 29\30 паника

Запорожье 28,40/28,60 без паники


у нас 35/65 Кити

а так массово 20/60
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 20:29

  Captain Obvious написав:Что там захват всея Украины?
Скупились по 29 дополнительно уже все?


Шуфричу набили морду (мелочь , но приятно)
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 20:35

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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 20:45

  Соискатель написав:prodigy
Бряхня.


конкретно
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 20:45

  petpet написав:Успіх херсон 29\30 паника

Тобто "паніка"?
Паніка, що камнем вниз? :mrgreen:

Тоді, у вівторок-середу все можна буде купити пА27,9Х! :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 20:51

  Captain Obvious написав:Что там захват всея Украины?
Скупились по 29 дополнительно уже все?

Ні-ні)) тут через пару днів будуть казати, що всі позливались пА28,50(60) :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 21:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:ЖРС во времена СССР кому продавал? да некому

Карельский окатыш продавал в Финляндию.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 1%8B%D1%88
Denik
 
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