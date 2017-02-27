Запорожье 28,40/28,60 без паники
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 лют, 2022 19:51
Додано: Суб 19 лют, 2022 20:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Что там захват всея Украины?
Скупились по 29 дополнительно уже все?
Додано: Суб 19 лют, 2022 20:26
ЖРС во времена СССР кому продавал? да некому
(на Кубу/Индию/Вьетнам/Анголу везли уже готовую продукцию (не рулоны или слябы, а оружие, и продукцию машиностроения (локомотивы , станки и тд)
с кап.странами СССР практически не торговал, потому как была холодная война и санкции (то за Венгрию, Чехословакию, потом за Афганистан с 1979-1989)
По поводу порта Ленинград (был там первый раз 1987г)-проходная осадка на входной канале была 5,2м +высота прилива на полную воду. Порт выглядел реально удручающе-завален каким-то металлоломом (одно хорошее место-Новый Морвокзал на Васильевском острове открытый в 1982г)
развитие Питера пошло полным ходом после 2007года
СССР в морской торговле был аутсайдером (ни в какие пулы и коалиции его не принимали), работали за копейки(фрахтовые ставки были на 20-30-40% ниже линейных судов)
Самое большое пароходство СССР ЧМП 60% перевозок составляли 3 страны (Куба, Индия, Вьетнам), при том за Кубу морякам до середины 70х не платили валюту (а только чеки ВТБ, к-е можно было потратить в торгсинах, в которых одеская мафия все скупала и там была часто нечего купить кроме водки/икры/московской сырокопчёной)
Для того, чтобы платили валюту по договоренности с диспетчером (оператором судна из ЧМП) судно заходило на бункеровку в Сингапур (т.е Одесса-Сингапур платили валюту) и потом Сингапур -Вьетнам (чеки втб), Вьетнам -Сингапур (чеки) и Сингапур-Ильичесвк/Одеса валюта.
При том ему капитан регулярно привозил презенты_( джинсы, махер/люрекс/покрывала/кожу)
диспетчеру, чтобы тот давал заход на бункеровку или взять пресной воды (с водой вообще смех, ведь воду варил испаритель и ее хватало без вопросов
А БПМ(балтийское морское пароходство ) вообще не было престижным, потому как суда у них были небольшие (из-за проходной осадки) и больше 70% они ходили на Кубу (при том за чеки), только когда капитаны стали списываться в отпуск(если рейс на Кубу) им стали платить валюту и за Кубу в середине 70х
Классический рейс БМП: Ленинград-Гавана-Ротердам-Росток-Ленинград
Додано: Суб 19 лют, 2022 20:28
Додано: Суб 19 лют, 2022 20:29
Додано: Суб 19 лют, 2022 20:45
Додано: Суб 19 лют, 2022 20:51
Додано: Суб 19 лют, 2022 21:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Карельский окатыш продавал в Финляндию.
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