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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9257925892599260

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 306
Гривня
12%
38
Долар
59%
182
Євро
5%
16
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
15
ОВДП
3%
9
Ваш варіант
8%
26
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 21:09

  Успіх написав:
  Captain Obvious написав:Что там захват всея Украины?
Скупились по 29 дополнительно уже все?

Ні-ні)) тут через пару днів будуть казати, що всі позливались пА28,50(60) :lol:

Как бы через пару дней 29+ не увидеть.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 22:24

  prodigy написав:
  Соискатель написав:prodigy
Бряхня.


конкретно

Добрый вечер , Уважаемый "prodigy".

Мне тоже интересно почему "бряхня " ,
Я уверен что человек просто вы ....ся .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 22:30

  холява написав:
  prodigy написав:
  Соискатель написав:prodigy
Бряхня.


конкретно

Добрый вечер , Уважаемый "prodigy".

Мне тоже интересно почему "бряхня " ,
Я уверен что человек просто вы ....ся .


думаю, что дело в том, что на самом деле Кит Груп в Запорожье светит 28.40-28.90
https://obmen.zaporizhzhe.ua/
Хотя, может, имелась в виду другая Кити
А в Харькове наиболее адекватная 28.50 - 28.85, а так и 28.95 и 29 хотят.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 22:34

Ірландська компанія-лоукостер Ryanair заявила, що планує продовжувати рейси до та з України, доки не сталась загроза «радянського» вторгнення. Про це заявив головний виконавчий директор Майкл О’Лірі, повідомляє видання RTE, передає Hubs.ua.

«Ми вважаємо своїм обов’язком підтримувати український народ — доти, доки немає війни і в небі не літають ракети», — заявив О’Лірі.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ, Київ) розпочинає продаж квитків на Мюнхен і Женеву для забезпечення авіасполучення, від якого тимчасово – з 21 до 28 лютого – відмовилася Lufthansa Group, Крім того, Мінінфраструктури успішно провело переговори з авіакомпанією SkyUp, яка погодилася виконати авіаперевезення пасажирів за напрямками, які Lufthansa тимчасово призупинила, у разі передачі німецькою компанією українській відповідних прав.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 22:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

впервые меняйло обогнало восточный северодонецк аж на 10 коп. это што, Север рад прийому желанных гостей?
protefiks1959
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