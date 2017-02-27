Как бы через пару дней 29+ не увидеть.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 лют, 2022 21:09
Додано: Суб 19 лют, 2022 22:24
Додано: Суб 19 лют, 2022 22:30
думаю, что дело в том, что на самом деле Кит Груп в Запорожье светит 28.40-28.90
Хотя, может, имелась в виду другая Кити
А в Харькове наиболее адекватная 28.50 - 28.85, а так и 28.95 и 29 хотят.
Додано: Суб 19 лют, 2022 22:34
Ірландська компанія-лоукостер Ryanair заявила, що планує продовжувати рейси до та з України, доки не сталась загроза «радянського» вторгнення. Про це заявив головний виконавчий директор Майкл О’Лірі, повідомляє видання RTE, передає Hubs.ua.
«Ми вважаємо своїм обов’язком підтримувати український народ — доти, доки немає війни і в небі не літають ракети», — заявив О’Лірі.
Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ, Київ) розпочинає продаж квитків на Мюнхен і Женеву для забезпечення авіасполучення, від якого тимчасово – з 21 до 28 лютого – відмовилася Lufthansa Group, Крім того, Мінінфраструктури успішно провело переговори з авіакомпанією SkyUp, яка погодилася виконати авіаперевезення пасажирів за напрямками, які Lufthansa тимчасово призупинила, у разі передачі німецькою компанією українській відповідних прав.
Додано: Суб 19 лют, 2022 22:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
впервые меняйло обогнало восточный северодонецк аж на 10 коп. это што, Север рад прийому желанных гостей?
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