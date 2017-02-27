Как бы через пару дней 29+ не увидеть.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 лют, 2022 21:09
Додано: Суб 19 лют, 2022 22:24
Додано: Суб 19 лют, 2022 22:30
del
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Нед 20 лют, 2022 03:17, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 19 лют, 2022 22:34
Ірландська компанія-лоукостер Ryanair заявила, що планує продовжувати рейси до та з України, доки не сталась загроза «радянського» вторгнення. Про це заявив головний виконавчий директор Майкл О’Лірі, повідомляє видання RTE, передає Hubs.ua.
«Ми вважаємо своїм обов’язком підтримувати український народ — доти, доки немає війни і в небі не літають ракети», — заявив О’Лірі.
Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ, Київ) розпочинає продаж квитків на Мюнхен і Женеву для забезпечення авіасполучення, від якого тимчасово – з 21 до 28 лютого – відмовилася Lufthansa Group, Крім того, Мінінфраструктури успішно провело переговори з авіакомпанією SkyUp, яка погодилася виконати авіаперевезення пасажирів за напрямками, які Lufthansa тимчасово призупинила, у разі передачі німецькою компанією українській відповідних прав.
Додано: Суб 19 лют, 2022 22:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
впервые меняйло обогнало восточный северодонецк аж на 10 коп. это што, Север рад прийому желанных гостей?
Додано: Нед 20 лют, 2022 02:34
Додано: Нед 20 лют, 2022 08:05
по ЖД
СССР не имел технодогий для постройки труб большого диаметра, "газ за трубы" от ФРГ
потом с середины 70х трубы начали возить с Японии балкерами типа Зоя Космодемьянская
а потом в 80-90е улучшенными судами типа Харетор Греку
posting.php?mode=quote&f=4&p=5400766
также применили технологию перевозки труб не палубе (в дополнение к тем, что были в трюмах)-процесс был новый, особенно важно было крепление на крышках трюмов и на палубе...за это капитан получил Героя Соц Труда (теплоходы "Задонск" и "Зоя Комодемьянская)
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 20 лют, 2022 08:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 лют, 2022 08:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
есть новость о "спасенных детях и стариках ДНР" братскими орками
Сотні евакуйованих мешканців ОРДО всю ніч провели у холодних автобусах у Ростовській області РФ, їх досі ніде не прийняли.
Пушила отрапортовал, что все спасены-журналюги РТ и Скобеева сделали "картинку с выставки", а дальше людей хоть в чисто поле (тем более что бензин закончился)
Проте станом на 10 годину ранку 19 лютого (9 ранку за київським часом), сотні людей, включаючи немовлят, продовжують залишатися в автобусах.
Елену8 спасли надеюсь
Додано: Нед 20 лют, 2022 08:15
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