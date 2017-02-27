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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9257925892599260

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 306
Гривня
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38
Долар
59%
182
Євро
5%
16
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
15
ОВДП
3%
9
Ваш варіант
8%
26
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 21:09

  Успіх написав:
  Captain Obvious написав:Что там захват всея Украины?
Скупились по 29 дополнительно уже все?

Ні-ні)) тут через пару днів будуть казати, що всі позливались пА28,50(60) :lol:

Как бы через пару дней 29+ не увидеть.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 22:24

  prodigy написав:
  Соискатель написав:prodigy
Бряхня.


конкретно

Добрый вечер , Уважаемый "prodigy".

Мне тоже интересно почему "бряхня " ,
Я уверен что человек просто вы ....ся .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 22:30

del
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Нед 20 лют, 2022 03:17, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 22:34

Ірландська компанія-лоукостер Ryanair заявила, що планує продовжувати рейси до та з України, доки не сталась загроза «радянського» вторгнення. Про це заявив головний виконавчий директор Майкл О’Лірі, повідомляє видання RTE, передає Hubs.ua.

«Ми вважаємо своїм обов’язком підтримувати український народ — доти, доки немає війни і в небі не літають ракети», — заявив О’Лірі.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ, Київ) розпочинає продаж квитків на Мюнхен і Женеву для забезпечення авіасполучення, від якого тимчасово – з 21 до 28 лютого – відмовилася Lufthansa Group, Крім того, Мінінфраструктури успішно провело переговори з авіакомпанією SkyUp, яка погодилася виконати авіаперевезення пасажирів за напрямками, які Lufthansa тимчасово призупинила, у разі передачі німецькою компанією українській відповідних прав.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 22:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

впервые меняйло обогнало восточный северодонецк аж на 10 коп. это што, Север рад прийому желанных гостей?
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 02:34

  75stasstas75 написав:
  Успіх написав:
  Captain Obvious написав:Что там захват всея Украины?
Скупились по 29 дополнительно уже все?

Ні-ні)) тут через пару днів будуть казати, що всі позливались пА28,50(60) :lol:

Как бы через пару дней 29+ не увидеть.


А чего не 299?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 08:05

  Denik написав:
  prodigy написав:ЖРС во времена СССР кому продавал? да некому

Карельский окатыш продавал в Финляндию.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 1%8B%D1%88


по ЖД

СССР не имел технодогий для постройки труб большого диаметра, "газ за трубы" от ФРГ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 1%8B%C2%BB

потом с середины 70х трубы начали возить с Японии балкерами типа Зоя Космодемьянская
https://fleetphoto.ru/projects/2272/
а потом в 80-90е улучшенными судами типа Харетор Греку
posting.php?mode=quote&f=4&p=5400766

также применили технологию перевозки труб не палубе (в дополнение к тем, что были в трюмах)-процесс был новый, особенно важно было крепление на крышках трюмов и на палубе...за это капитан получил Героя Соц Труда (теплоходы "Задонск" и "Зоя Комодемьянская)
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 20 лют, 2022 08:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 08:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Леночка 8 , СПАСАЙТЕСЬ ,пока можно .


есть новость о "спасенных детях и стариках ДНР" братскими орками
Сотні евакуйованих мешканців ОРДО всю ніч провели у холодних автобусах у Ростовській області РФ, їх досі ніде не прийняли.
Пушила отрапортовал, что все спасены-журналюги РТ и Скобеева сделали "картинку с выставки", а дальше людей хоть в чисто поле (тем более что бензин закончился)

https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/19/7324602/
Проте станом на 10 годину ранку 19 лютого (9 ранку за київським часом), сотні людей, включаючи немовлят, продовжують залишатися в автобусах.

Елену8 спасли надеюсь
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 08:15

  холява написав:
  prodigy написав:
  Соискатель написав:prodigy
Бряхня.


конкретно

Добрый вечер , Уважаемый "prodigy".

Мне тоже интересно почему "бряхня " ,
Я уверен что человек просто вы ....ся .


вдоль дорог мертвые с косами стоят
брехня :mrgreen:
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  #<1 ... 9257925892599260
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