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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 306
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Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 09:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  75stasstas75 написав:Как бы через пару дней 29+ не увидеть
На востоке: В Северодонецке вчера и сегодня 29 в двух обменках, и в одной 29,55. В Краматорске 29,6
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 09:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

money24 можна купити по 28.6
Вчора було 28.8. щось знають?
Niro
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 09:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а к чему на валютке рассказы про эвакуацию леночке8, которую вроде забанили давно. личные воспоминания про море времён ссср и т.п.? тоже могу мемуары за одессу накатать, токо местным не понравится. такими вещами в лс принято делится, если кому интересно...
чик
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 09:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уже другий чи третій тиждень перед вихідними щось стається і:
1) паніка на готівці в другій половині п'ятниці та в суботу.
2) в понеділок-вівторок банки купують на мб для клієнтів, що онлайн затарились
3) в середу-четвер міні відкат
4) в п'ятницю наша пісня гарна нова, починаєм знову!

Подивимося чи цього тижня теж саме буде
Niro
 
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