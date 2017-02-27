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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 307
Гривня
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Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 09:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  75stasstas75 написав:Как бы через пару дней 29+ не увидеть
На востоке: В Северодонецке вчера и сегодня 29 в двух обменках, и в одной 29,55. В Краматорске 29,6
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 09:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

money24 можна купити по 28.6
Вчора було 28.8. щось знають?
Niro
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 09:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а к чему на валютке рассказы про эвакуацию леночке8, которую вроде забанили давно. личные воспоминания про море времён ссср и т.п.? тоже могу мемуары за одессу накатать, токо местным не понравится. такими вещами в лс принято делится, если кому интересно...
чик
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 09:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уже другий чи третій тиждень перед вихідними щось стається і:
1) паніка на готівці в другій половині п'ятниці та в суботу.
2) в понеділок-вівторок банки купують на мб для клієнтів, що онлайн затарились
3) в середу-четвер міні відкат
4) в п'ятницю наша пісня гарна нова, починаєм знову!

Подивимося чи цього тижня теж саме буде
Niro
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 11:17

Черкаси центр 28.2-29.3

Не вистачає соловьїного співу наших соколиків - Порошенко, Ахмєтова та Коломойського
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 11:33

  Denik написав:Сьогодні 20 лютого, російські навчання в Чорному морі завершилися.
Трафік у порти йде звичайними маршрутами.
експорт/імпорт працює як звичайно.Зображення

Завтра камнем вниз?©😁

Тоді сьогодні може бути останнє затарювання оленів дорогим "ягелем" :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 20 лют, 2022 11:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 11:33

  Grand Touring написав:Черкаси центр 28.2-29.3

Не вистачає соловьїного співу наших соколиків - Порошенко, Ахмєтова та Коломойського


Почему же ?
... я в тик-токе случайно услышал разговор Игоря Валерьевича Коломойского с Нестором Шуфричем .
Мне понравилось .
Можно бесконечно смотреть на восход солнца ,на водопады ..... и на то как бьют Шуфрича ....
холява
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 11:41

  чик написав:а к чему на валютке рассказы про эвакуацию леночке8, которую вроде забанили давно. личные воспоминания про море времён ссср и т.п.? тоже могу мемуары за одессу накатать, токо местным не понравится. такими вещами в лс принято делится, если кому интересно...


давай...как руководил борделем будет интересно, может такой опыт кому-то будет полезен

Елену забанили, но читать ей некто не запретит(пусть знает как Путен спасает )


опт 30/50
есть даже 28,40 купить

вчера качнули на ровном месте (так часто было в2014/15 по выходным когда банки не работали), валютные лепилы думали, что ща кинуться к ним за допомогой
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 20 лют, 2022 11:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 11:45

  холява написав:
  Grand Touring написав:Черкаси центр 28.2-29.3

Не вистачає соловьїного співу наших соколиків - Порошенко, Ахмєтова та Коломойського


Почему же ?
... я в тик-токе случайно услышал разговор Игоря Валерьевича Коломойского с Нестором Шуфричем .
Мне понравилось .
Можно бесконечно смотреть на восход солнца ,на водопады ..... и на то как бьют Шуфрича ....

Но нет ничего лучшего , чем в лучах восходящего солнца , у водопада , бутусить его лично.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 11:52

  Niro написав:Уже другий чи третій тиждень перед вихідними щось стається і:
1) паніка на готівці в другій половині п'ятниці та в суботу.
2) в понеділок-вівторок банки купують на мб для клієнтів, що онлайн затарились
3) в середу-четвер міні відкат
4) в п'ятницю наша пісня гарна нова, починаєм знову!

Подивимося чи цього тижня теж саме буде


ви як шахіст прорахували всі їх кроки наперед, користуючись своїми знаннями
заробляєте на цьому гроші

зробіть, будь ласка , через 3 тижня репорт-як вийшло в реальності (+ чи -)
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