На востоке: В Северодонецке вчера и сегодня 29 в двух обменках, и в одной 29,55. В Краматорске 29,6
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 лют, 2022 09:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 20 лют, 2022 09:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
money24 можна купити по 28.6
Вчора було 28.8. щось знають?
Додано: Нед 20 лют, 2022 09:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
а к чему на валютке рассказы про эвакуацию леночке8, которую вроде забанили давно. личные воспоминания про море времён ссср и т.п.? тоже могу мемуары за одессу накатать, токо местным не понравится. такими вещами в лс принято делится, если кому интересно...
Додано: Нед 20 лют, 2022 09:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Уже другий чи третій тиждень перед вихідними щось стається і:
1) паніка на готівці в другій половині п'ятниці та в суботу.
2) в понеділок-вівторок банки купують на мб для клієнтів, що онлайн затарились
3) в середу-четвер міні відкат
4) в п'ятницю наша пісня гарна нова, починаєм знову!
Подивимося чи цього тижня теж саме буде
Додано: Нед 20 лют, 2022 11:17
Черкаси центр 28.2-29.3
Не вистачає соловьїного співу наших соколиків - Порошенко, Ахмєтова та Коломойського
Додано: Нед 20 лют, 2022 11:33
Завтра камнем вниз?©😁
Тоді сьогодні може бути останнє затарювання оленів дорогим "ягелем"
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 20 лют, 2022 11:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 лют, 2022 11:33
Почему же ?
... я в тик-токе случайно услышал разговор Игоря Валерьевича Коломойского с Нестором Шуфричем .
Мне понравилось .
Можно бесконечно смотреть на восход солнца ,на водопады ..... и на то как бьют Шуфрича ....
Додано: Нед 20 лют, 2022 11:41
давай...как руководил борделем будет интересно, может такой опыт кому-то будет полезен
Елену забанили, но читать ей некто не запретит(пусть знает как Путен спасает )
опт 30/50
есть даже 28,40 купить
вчера качнули на ровном месте (так часто было в2014/15 по выходным когда банки не работали), валютные лепилы думали, что ща кинуться к ним за допомогой
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 20 лют, 2022 11:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 лют, 2022 11:45
Но нет ничего лучшего , чем в лучах восходящего солнца , у водопада , бутусить его лично.
Додано: Нед 20 лют, 2022 11:52
ви як шахіст прорахували всі їх кроки наперед, користуючись своїми знаннями
заробляєте на цьому гроші
зробіть, будь ласка , через 3 тижня репорт-як вийшло в реальності (+ чи -)
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