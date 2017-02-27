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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9259926092619262

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 307
Гривня
12%
38
Долар
60%
183
Євро
5%
16
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
15
ОВДП
3%
9
Ваш варіант
8%
26
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 12:04

  Успіх написав:
  Denik написав:Сьогодні 20 лютого, російські навчання в Чорному морі завершилися.
Трафік у порти йде звичайними маршрутами.

Завтра камнем вниз?©😁

Тоді сьогодні може бути останнє затарювання оленів дорогим "ягелем" :mrgreen:


Навчання за офіційним планом завершилися, а як по факту - чи прибрали корита?
У Миколаєві на зараз 28,05 - 28,60, цокотіння стабільно не чутно, мабуть всі "небриті й неголені" виїхали до Львова чи закордон. :roll:
Одеська + Миколаївська обл. сьогодні почали військові навчання, що триватимуть до 5 березня.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 12:18

  fler написав:
  Успіх написав:
  Denik написав:Сьогодні 20 лютого, російські навчання в Чорному морі завершилися.
Трафік у порти йде звичайними маршрутами.

Завтра камнем вниз?©😁

Тоді сьогодні може бути останнє затарювання оленів дорогим "ягелем" :mrgreen:


Навчання за офіційним планом завершилися, а як по факту - чи прибрали корита?
У Миколаєві на зараз 28,05 - 28,60, цокотіння стабільно не чутно, мабуть всі "небриті й неголені" виїхали до Львова чи закордон. :roll:
Одеська + Миколаївська обл. сьогодні почали військові навчання, що триватимуть до 5 березня.


Так продолжили учения России и Белоруссии .......
холява
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  #<1 ... 9259926092619262
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