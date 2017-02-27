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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 лют, 2022 12:04
Успіх написав: Denik написав:
Сьогодні 20 лютого, російські навчання в Чорному морі завершилися.
Трафік у порти йде звичайними маршрутами.
Завтра камнем вниз?©😁
Тоді сьогодні може бути останнє затарювання оленів дорогим "ягелем"
Навчання за офіційним планом
завершилися, а як по факту
- чи прибрали корита?
У Миколаєві на зараз 28,05 - 28,60, цокотіння стабільно не чутно, мабуть всі "небриті й неголені" виїхали до Львова чи закордон.
Одеська + Миколаївська обл. сьогодні почали військові навчання, що триватимуть до 5 березня.
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Додано: Нед 20 лют, 2022 12:18
fler написав: Успіх написав: Denik написав:
Сьогодні 20 лютого, російські навчання в Чорному морі завершилися.
Трафік у порти йде звичайними маршрутами.
Завтра камнем вниз?©😁
Тоді сьогодні може бути останнє затарювання оленів дорогим "ягелем"
Навчання за офіційним планом
завершилися, а як по факту
- чи прибрали корита?
У Миколаєві на зараз 28,05 - 28,60, цокотіння стабільно не чутно, мабуть всі "небриті й неголені" виїхали до Львова чи закордон.
Одеська + Миколаївська обл. сьогодні почали військові навчання, що триватимуть до 5 березня.
Так продолжили учения России и Белоруссии .......
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холява
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