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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 лют, 2022 12:04
Успіх написав: Denik написав:
Сьогодні 20 лютого, російські навчання в Чорному морі завершилися.
Трафік у порти йде звичайними маршрутами.
Завтра камнем вниз?©😁
Тоді сьогодні може бути останнє затарювання оленів дорогим "ягелем"
Навчання за офіційним планом
завершилися, а як по факту
- чи прибрали корита?
У Миколаєві на зараз 28,05 - 28,60, цокотіння стабільно не чутно, мабуть всі "небриті й неголені" виїхали до Львова чи закордон.
Одеська + Миколаївська обл. сьогодні почали військові навчання, що триватимуть до 5 березня.
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Додано: Нед 20 лют, 2022 12:18
fler написав: Успіх написав: Denik написав:
Сьогодні 20 лютого, російські навчання в Чорному морі завершилися.
Трафік у порти йде звичайними маршрутами.
Завтра камнем вниз?©😁
Тоді сьогодні може бути останнє затарювання оленів дорогим "ягелем"
Навчання за офіційним планом
завершилися, а як по факту
- чи прибрали корита?
У Миколаєві на зараз 28,05 - 28,60, цокотіння стабільно не чутно, мабуть всі "небриті й неголені" виїхали до Львова чи закордон.
Одеська + Миколаївська обл. сьогодні почали військові навчання, що триватимуть до 5 березня.
Так продолжили учения России и Белоруссии .......
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холява
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Додано: Нед 20 лют, 2022 12:40
Наступного тижня - суттєве погашення ОВДП, біля 11 млрд. грн. Це означає, що падіння під кінець тижня не буде.
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Denik
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Додано: Нед 20 лют, 2022 12:46
prodigy написав:
Елену8 спасли надеюсь
Єлєну8 можна вивезти з ОРДЛО, а ось ОРДЛО з Єлєни8 - ніколи
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Додано: Нед 20 лют, 2022 12:56
завтра ракета вверх
Лукашенко и Путин решили продлить военные учения из-за "активности у границ"
"...В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе, президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить...", – заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.
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Додано: Нед 20 лют, 2022 13:00
Xenon написав:
завтра ракета вверх
Угу - так як ця
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Додано: Нед 20 лют, 2022 13:40
завтра вечером я буду покупать шоколадку ... так что как обычно наверное будет 29+ и это не температура воздуха
почему не сегодня ? завтра у меня лично будет небольшой приход гривны . Почему завтра 29+ ? просто потому что за выходные даже монобанк поднимал курс пару раз ... это явный знак ожиданий рынка на завтра... политика решает все ... учитывая что пирамида ОВГЗ рушиться ,нету новых участников , то перспектив ревальвации гривны нету
что-то я не верю в то что западная помощь нам поможет. Ну разве кто-то подкинет 2 млрд долларов тогда спуская по 0,5 млрд в неделю на межбанке на месяц хватит держать курс .
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