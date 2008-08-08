Denik написав:Наступного тижня - суттєве погашення ОВДП, біля 11 млрд. грн. Це означає, що падіння під кінець тижня не буде.
На следующей неделе скорее всего экономические показатели не будут играть основной роли. Там похоже любители красивых чисел при власти. Боюсь не пройдут мимо 22022022. Кстати в Южной Осетии начали 08.08.08. Курс будет зависеть от того как они себе представляют размеры этих ЛДНРов.
Если ЕС и США, как Бриты примут лишение гражданства и универов, арест активов ближайшего окружения, семей и детей, то сердечный приступ будет не за горами, возраст однако...
очень оптимистично . Знаю дедушку 69 вполне бодрый еще поднимается на 6-й этаж с рюкзаком и без проблем. Второй (74 роки) ведет активную жизнь , ходит на беговых лыжах, ездит со студентами в горы ,проводит им там экскурсии, походы, не давно ( пару лет назад ) упал со ступенек, сильно скотился по лестнице, было пару переломов, очень быстро срастил все переломы ( живокость) врачи были удивлены столь быстрой поправке . В прошлом году перенес ковид . СЕйчас Бодрячком ведет научную деятельность , преподает ,повторюсь со студентами живет в горах, мой сосед , дома бывает редко квартира пустует месяцами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1 ... 0%B8%D1%87 квартира на сигнализации ГСО, так что я его не выдаю, аскетичный, но не брезгует пивом по выходным.
Aps написав:На следующей неделе скорее всего экономические показатели не будут играть основной роли. Там похоже любители красивых чисел при власти. Боюсь не пройдут мимо 22022022. Кстати в Южной Осетии начали 08.08.08. Курс будет зависеть от того как они себе представляют размеры этих ЛДНРов.
yuri_m написав:Кто хотел купить баксы, те уже купили. А остальные свободную гривну пустили на более прозаические цели: бензин, патроны, кое-какие харчи, и так далее. Если и будет резкий рост курса, то только уже после фактического начала вторжения.
Це підтримаю. Вже нема вільної гривні, щоб штовхати курс вгору. Експорт сильний як ніколи. Що сталь, що олія дорожчає. Буде якийсь боковичок.
Denik написав:І я вважаю, що ще раз піднімуть облікову ставку на 1%.
Об этом уже заявлено. Вопрос, что дальше. С текущей доходностью валютного долга, превышающей 10%, и гривневой премией за риск 5-7 п.п., учетная ставка 11% проблему не решает. И это еще ФРС не начинала "жестить"