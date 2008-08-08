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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9260926192629263

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 307
Гривня
12%
38
Долар
60%
183
Євро
5%
16
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
15
ОВДП
3%
9
Ваш варіант
8%
26
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 14:23

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Я колись рахував приріст грощової маси та вгадував приблизний курс що іноді доволі непогано допомагало заробити.
почему не продолжаете, вам что форумные плюсики не интересны?


Всі кошти в Євро, гривна тільки батькам приходить, немає стимулу цим займатись.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 14:27

  stm написав:
  Aps написав:
  Denik написав:Наступного тижня - суттєве погашення ОВДП, біля 11 млрд. грн. Це означає, що падіння під кінець тижня не буде.


На следующей неделе скорее всего экономические показатели не будут играть основной роли.
Там похоже любители красивых чисел при власти. Боюсь не пройдут мимо 22022022.
Кстати в Южной Осетии начали 08.08.08.
Курс будет зависеть от того как они себе представляют размеры этих ЛДНРов.

Если ЕС и США, как Бриты примут лишение гражданства и универов, арест активов ближайшего окружения, семей и детей, то сердечный приступ будет не за горами, возраст однако...

очень оптимистично . Знаю дедушку 69 вполне бодрый еще поднимается на 6-й этаж с рюкзаком и без проблем. Второй (74 роки) ведет активную жизнь , ходит на беговых лыжах, ездит со студентами в горы ,проводит им там экскурсии, походы, не давно ( пару лет назад ) упал со ступенек, сильно скотился по лестнице, было пару переломов, очень быстро срастил все переломы ( живокость) врачи были удивлены столь быстрой поправке . В прошлом году перенес ковид . СЕйчас Бодрячком ведет научную деятельность , преподает ,повторюсь со студентами живет в горах, мой сосед , дома бывает редко квартира пустует месяцами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1 ... 0%B8%D1%87
квартира на сигнализации ГСО, так что я его не выдаю, аскетичный, но не брезгует пивом по выходным.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 14:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Aps написав:На следующей неделе скорее всего экономические показатели не будут играть основной роли.
Там похоже любители красивых чисел при власти. Боюсь не пройдут мимо 22022022.
Кстати в Южной Осетии начали 08.08.08.
Курс будет зависеть от того как они себе представляют размеры этих ЛДНРов.

Не все так швидко.
Відповів тут, щоб не офтопити.
viewtopic.php?p=5401017#p5401017
  yuri_m написав:Кто хотел купить баксы, те уже купили. А остальные свободную гривну пустили на более прозаические цели: бензин, патроны, кое-какие харчи, и так далее. Если и будет резкий рост курса, то только уже после фактического начала вторжения.

Це підтримаю. Вже нема вільної гривні, щоб штовхати курс вгору. Експорт сильний як ніколи. Що сталь, що олія дорожчає. Буде якийсь боковичок.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 14:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

І я вважаю, що ще раз піднімуть облікову ставку на 1%.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 14:46

  Denik написав:І я вважаю, що ще раз піднімуть облікову ставку на 1%.
може й на 2...
Востаннє редагувалось asti в Нед 20 лют, 2022 15:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 15:04

Видалив, дякую.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 20 лют, 2022 15:26, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 15:05

  Denik написав:І я вважаю, що ще раз піднімуть облікову ставку на 1%.


Об этом уже заявлено. Вопрос, что дальше. С текущей доходностью валютного долга, превышающей 10%, и гривневой премией за риск 5-7 п.п., учетная ставка 11% проблему не решает. И это еще ФРС не начинала "жестить"
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 15:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:учетная ставка 11% проблему не решает.

Яку проблему?
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 15:30

  Denik написав:
  zРадио написав:учетная ставка 11% проблему не решает.

Яку проблему?


Та забейте. Никаких проблем. Подумаешь - отсутствие спроса на новые размещения...
zРадио
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