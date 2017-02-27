Удивительные вещи с курсом происходят. На всех новостях уже 30 должно было бы быть, а он снижается.
Смотрю по Мани24 в Харькове с утра субботы.
28.50 - 28.95
28.60 - 29.20
28.50 - 28.85
28.45 - 28.65
28.40 - 28.65
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 лют, 2022 16:10
Удивительные вещи с курсом происходят. На всех новостях уже 30 должно было бы быть, а он снижается.
Смотрю по Мани24 в Харькове с утра субботы.
28.50 - 28.95
28.60 - 29.20
28.50 - 28.85
28.45 - 28.65
28.40 - 28.65
Додано: Нед 20 лют, 2022 16:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Пік виплат по ОВДП - перший квартал 2022. До кінця кварталу лишилося 2 значних погашення 23 лютого і біля 8 березня. І все.
Додано: Нед 20 лют, 2022 16:28
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