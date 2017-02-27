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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9261926292639264

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 307
Гривня
12%
38
Долар
60%
183
Євро
5%
16
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
15
ОВДП
3%
9
Ваш варіант
8%
26
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 16:10

Удивительные вещи с курсом происходят. На всех новостях уже 30 должно было бы быть, а он снижается.
Смотрю по Мани24 в Харькове с утра субботы.
28.50 - 28.95
28.60 - 29.20
28.50 - 28.85
28.45 - 28.65
28.40 - 28.65
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 16:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Grand Touring написав:Пирамида усаживается и крепчает. Тумбочка перестала давать деньги и керманычам прийдется чесать репу где брать средства на велыке будивныцтво - не видать теперь в 2022 строительства украинского космодрома, спортивных комплексов с бассейнами в селах, "оновлення" дороги Киев-Одесса, південного транспортного корридору, короче говоря, откаты подуменьшаться.

Пік виплат по ОВДП - перший квартал 2022. До кінця кварталу лишилося 2 значних погашення 23 лютого і біля 8 березня. І все.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 16:28

  Denik написав:Пік виплат по ОВДП - перший квартал 2022. До кінця кварталу лишилося 2 значних погашення 23 лютого і біля 8 березня. І все.

Після 8 березня будемо спостерігати як росте кукуруза. Гарні зараз часи - радій як росте кукуруза і оплачуй комуналь і життя вдалось!
Grand Touring
 
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