Удивительные вещи с курсом происходят. На всех новостях уже 30 должно было бы быть, а он снижается. Смотрю по Мани24 в Харькове с утра субботы. 28.50 - 28.95 28.60 - 29.20 28.50 - 28.85 28.45 - 28.65 28.40 - 28.65
Grand Touring написав:Пирамида усаживается и крепчает. Тумбочка перестала давать деньги и керманычам прийдется чесать репу где брать средства на велыке будивныцтво - не видать теперь в 2022 строительства украинского космодрома, спортивных комплексов с бассейнами в селах, "оновлення" дороги Киев-Одесса, південного транспортного корридору, короче говоря, откаты подуменьшаться.
Пік виплат по ОВДП - перший квартал 2022. До кінця кварталу лишилося 2 значних погашення 23 лютого і біля 8 березня. І все.
Grand Touring написав:Пирамида усаживается и крепчает. Тумбочка перестала давать деньги и керманычам прийдется чесать репу где брать средства на велыке будивныцтво - не видать теперь в 2022 строительства украинского космодрома, спортивных комплексов с бассейнами в селах, "оновлення" дороги Киев-Одесса, південного транспортного корридору, короче говоря, откаты подуменьшаться.
Пік виплат по ОВДП - перший квартал 2022. До кінця кварталу лишилося 2 значних погашення 23 лютого і біля 8 березня. І все.
В 1-м кв. - 97 млрд, во 2-м - 88 млрд. В данном случае "пик" значит не в разы, а на десяток процентов. Так что успокоительная риторика остается на совести автора, а Минфину придется серьезно чесать репу, что делать. План-график привлечений агрессивнее плана-графика погашений (т.е. бюджет предполагает рост долга, а не его сокращение), соответственно, при отсутствии спроса на ОВГЗ существенно расширится дефицит. Часть бюджетных расходов, источником финансирования которых является долг, удастся оплатить высокими фискальными доходами. Но далеко не все - где-то 30-40%, и не факт, что сбор налогов будет оставаться высоким и дальше. Остальные 60-70% может потребоваться пересмотреть в сторону уменьшения. Резервы как бы есть (например, средства инфраструктурного строительства), но они могут понадобиться армии. А еще - Нафтогазу...
kluychkooleg написав:Удивительные вещи с курсом происходят. На всех новостях уже 30 должно было бы быть, а он снижается. Смотрю по Мани24 в Харькове с утра субботы. 28.50 - 28.95 28.60 - 29.20 28.50 - 28.85 28.45 - 28.65 28.40 - 28.65
zРадио написав:В 1-м кв. - 97 млрд, во 2-м - 88 млрд. В данном случае "пик" значит не в разы, а на десяток процентов. Так что успокоительная риторика остается на совести автора, а Минфину придется серьезно чесать репу, что делать. План-график привлечений агрессивнее плана-графика погашений (т.е. бюджет предполагает рост долга, а не его сокращение), соответственно, при отсутствии спроса на ОВГЗ существенно расширится дефицит. Часть бюджетных расходов, источником финансирования которых является долг, удастся оплатить высокими фискальными доходами. Но далеко не все - где-то 30-40%, и не факт, что сбор налогов будет оставаться высоким и дальше. Остальные 60-70% может потребоваться пересмотреть в сторону уменьшения. Резервы как бы есть (например, средства инфраструктурного строительства), но они могут понадобиться армии. А еще - Нафтогазу...
Пригадується, як три роки назад Самокатчик, Маркарова і Смолій обаалили курс до 23, збільшивши долю ОВДП, в загальному борзі, до рівнів Яника. Що було з курсом після Яника ми знаємо, бо тоді теж ніхто не хотів давати в борг, війна і вимивання резервів. Прямо як зараз...
zРадио написав:В 1-м кв. - 97 млрд, во 2-м - 88 млрд. В данном случае "пик" значит не в разы, а на десяток процентов. Так что успокоительная риторика остается на совести автора, а Минфину придется серьезно чесать репу, что делать. План-график привлечений агрессивнее плана-графика погашений (т.е. бюджет предполагает рост долга, а не его сокращение), соответственно, при отсутствии спроса на ОВГЗ существенно расширится дефицит. Часть бюджетных расходов, источником финансирования которых является долг, удастся оплатить высокими фискальными доходами. Но далеко не все - где-то 30-40%, и не факт, что сбор налогов будет оставаться высоким и дальше. Остальные 60-70% может потребоваться пересмотреть в сторону уменьшения. Резервы как бы есть (например, средства инфраструктурного строительства), но они могут понадобиться армии. А еще - Нафтогазу...
Пригадується, як три роки назад Самокатчик, Маркарова і Смолій обаалили курс до 23, збільшивши долю ОВДП, в загальному борзі, до рівнів Яника. Що було з курсом після Яника ми знаємо, бо тоді теж ніхто не хотів давати в борг, війна і вимивання резервів. Прямо як зараз...
де Яник, де Смолій, де 8 де 23, ти про що ? з.і. ще забув про ПАПу