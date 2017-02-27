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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9261926292639264

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 307
Гривня
12%
38
Долар
60%
183
Євро
5%
16
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
15
ОВДП
3%
9
Ваш варіант
8%
26
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 16:10

Удивительные вещи с курсом происходят. На всех новостях уже 30 должно было бы быть, а он снижается.
Смотрю по Мани24 в Харькове с утра субботы.
28.50 - 28.95
28.60 - 29.20
28.50 - 28.85
28.45 - 28.65
28.40 - 28.65
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 16:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Grand Touring написав:Пирамида усаживается и крепчает. Тумбочка перестала давать деньги и керманычам прийдется чесать репу где брать средства на велыке будивныцтво - не видать теперь в 2022 строительства украинского космодрома, спортивных комплексов с бассейнами в селах, "оновлення" дороги Киев-Одесса, південного транспортного корридору, короче говоря, откаты подуменьшаться.

Пік виплат по ОВДП - перший квартал 2022. До кінця кварталу лишилося 2 значних погашення 23 лютого і біля 8 березня. І все.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 16:28

  Denik написав:Пік виплат по ОВДП - перший квартал 2022. До кінця кварталу лишилося 2 значних погашення 23 лютого і біля 8 березня. І все.

Після 8 березня будемо спостерігати як росте кукуруза. Гарні зараз часи - радій як росте кукуруза і оплачуй комуналь і життя вдалось!
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 17:53

  Denik написав:
  Grand Touring написав:Пирамида усаживается и крепчает. Тумбочка перестала давать деньги и керманычам прийдется чесать репу где брать средства на велыке будивныцтво - не видать теперь в 2022 строительства украинского космодрома, спортивных комплексов с бассейнами в селах, "оновлення" дороги Киев-Одесса, південного транспортного корридору, короче говоря, откаты подуменьшаться.

Пік виплат по ОВДП - перший квартал 2022. До кінця кварталу лишилося 2 значних погашення 23 лютого і біля 8 березня. І все.


В 1-м кв. - 97 млрд, во 2-м - 88 млрд. В данном случае "пик" значит не в разы, а на десяток процентов. Так что успокоительная риторика остается на совести автора, а Минфину придется серьезно чесать репу, что делать. План-график привлечений агрессивнее плана-графика погашений (т.е. бюджет предполагает рост долга, а не его сокращение), соответственно, при отсутствии спроса на ОВГЗ существенно расширится дефицит. Часть бюджетных расходов, источником финансирования которых является долг, удастся оплатить высокими фискальными доходами. Но далеко не все - где-то 30-40%, и не факт, что сбор налогов будет оставаться высоким и дальше. Остальные 60-70% может потребоваться пересмотреть в сторону уменьшения. Резервы как бы есть (например, средства инфраструктурного строительства), но они могут понадобиться армии. А еще - Нафтогазу...

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zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 18:26

  kluychkooleg написав:Удивительные вещи с курсом происходят. На всех новостях уже 30 должно было бы быть, а он снижается.
Смотрю по Мани24 в Харькове с утра субботы.
28.50 - 28.95
28.60 - 29.20
28.50 - 28.85
28.45 - 28.65
28.40 - 28.65

Каждый следующий пик будет ниже предыдущего ©. Помните кто это сказал?

  vitaliian написав:Каждый следующий истерический пик будет ниже предыдущих
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 лют, 2022 18:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 18:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:В 1-м кв. - 97 млрд, во 2-м - 88 млрд. В данном случае "пик" значит не в разы, а на десяток процентов. Так что успокоительная риторика остается на совести автора, а Минфину придется серьезно чесать репу, что делать. План-график привлечений агрессивнее плана-графика погашений (т.е. бюджет предполагает рост долга, а не его сокращение), соответственно, при отсутствии спроса на ОВГЗ существенно расширится дефицит. Часть бюджетных расходов, источником финансирования которых является долг, удастся оплатить высокими фискальными доходами. Но далеко не все - где-то 30-40%, и не факт, что сбор налогов будет оставаться высоким и дальше. Остальные 60-70% может потребоваться пересмотреть в сторону уменьшения. Резервы как бы есть (например, средства инфраструктурного строительства), но они могут понадобиться армии. А еще - Нафтогазу...

Пригадується, як три роки назад Самокатчик, Маркарова і Смолій обаалили курс до 23, збільшивши долю ОВДП, в загальному борзі, до рівнів Яника.
Що було з курсом після Яника ми знаємо, бо тоді теж ніхто не хотів давати в борг, війна і вимивання резервів. Прямо як зараз...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 18:35

  lapay написав:
  zРадио написав:В 1-м кв. - 97 млрд, во 2-м - 88 млрд. В данном случае "пик" значит не в разы, а на десяток процентов. Так что успокоительная риторика остается на совести автора, а Минфину придется серьезно чесать репу, что делать. План-график привлечений агрессивнее плана-графика погашений (т.е. бюджет предполагает рост долга, а не его сокращение), соответственно, при отсутствии спроса на ОВГЗ существенно расширится дефицит. Часть бюджетных расходов, источником финансирования которых является долг, удастся оплатить высокими фискальными доходами. Но далеко не все - где-то 30-40%, и не факт, что сбор налогов будет оставаться высоким и дальше. Остальные 60-70% может потребоваться пересмотреть в сторону уменьшения. Резервы как бы есть (например, средства инфраструктурного строительства), но они могут понадобиться армии. А еще - Нафтогазу...

Пригадується, як три роки назад Самокатчик, Маркарова і Смолій обаалили курс до 23, збільшивши долю ОВДП, в загальному борзі, до рівнів Яника.
Що було з курсом після Яника ми знаємо, бо тоді теж ніхто не хотів давати в борг, війна і вимивання резервів. Прямо як зараз...

де Яник, де Смолій, де 8 де 23, ти про що ?
з.і.
ще забув про ПАПу
flyman
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  #<1 ... 9261926292639264
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