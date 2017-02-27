Додано: Нед 20 лют, 2022 18:52

Ділюся цікавою позитивною інформацією



1 місце в Європі за доведеними видобуваними запасами уранових руд;



2 місце в Європі та 10 місце у світі за запасами титанової руди;



2 місце у світі за розвіданими запасами марганцевих руд (2,3 млрд т, або 12% світових запасів);



2-е місце за величиною запасів залізної руди в світі (30 млрд т);



2 місце в Європі за запасами ртутної руди;



3 місце в Європі (13 місце у світі) за запасами сланцевого газу (22 трлн куб.м)



4 місце у світі за загальною вартістю природних ресурсів;

7 місце у світі за запасами вугілля (33,9 млрд тонн)



Україна – аграрна країна:



1 місце в Європі за площею ріллі;

3 місце у світі за площею чорнозему (25% світового обсягу);

1 місце у світі за експортом соняшнику та соняшникової олії;

2 місце у світі за виробництвом ячменю та 4 місце за експортом ячменю;

3-й за величиною виробник і 4-й за величиною експортер кукурудзи у світі;

4-й за величиною виробник картоплі в світі;

5-й за величиною виробник жита в світі;

5 місце у світі за виробництвом бджіл (75 тис. т);

8 місце у світі за експортом пшениці;

9 місце у світі з виробництва курячих яєць;

16 місце у світі за експортом сиру.





Україна є промислово розвиненою країною:



1 місце в Європі з виробництва аміаку;

2-е європейська та 4-та за величиною газопроводна система в світі (142,5 млрд кубометрів газопропускної потужності в ЄС);

3-е місце в Європі і 8-е у світі за встановленою потужністю атомних електростанцій;

3 місце в Європі та 11 у світі за довжиною залізничної мережі (21 700 км);

3 місце у світі (після США та Франції) за виробництвом локаторів та локаційного обладнання;

3-й найбільший експортер заліза в світі

4-й за величиною експортер турбін для атомних електростанцій у світі;

4-й найбільший у світі виробник ракетних установок;

4 місце у світі за експортом глини

4 місце у світі за експортом титану

8 місце у світі за експортом руд і концентратів;

9 місце у світі за експортом продукції ОПК;

10-й за величиною виробник сталі в світі (32,4 млн тонн).

Український Конгресовий Комітет Америки Світовий Конгрес Українців - Свiтовий Конґрес Українцiв

Юлія Матвєєва зібрала для цього списку факти.



А еще про ИТку и заробитчан забыли (-;