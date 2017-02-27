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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9262926392649265>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 308
Гривня
12%
38
Долар
59%
183
Євро
5%
16
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
15
ОВДП
3%
9
Ваш варіант
9%
27
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 16:10

Удивительные вещи с курсом происходят. На всех новостях уже 30 должно было бы быть, а он снижается.
Смотрю по Мани24 в Харькове с утра субботы.
28.50 - 28.95
28.60 - 29.20
28.50 - 28.85
28.45 - 28.65
28.40 - 28.65
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 16:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Grand Touring написав:Пирамида усаживается и крепчает. Тумбочка перестала давать деньги и керманычам прийдется чесать репу где брать средства на велыке будивныцтво - не видать теперь в 2022 строительства украинского космодрома, спортивных комплексов с бассейнами в селах, "оновлення" дороги Киев-Одесса, південного транспортного корридору, короче говоря, откаты подуменьшаться.

Пік виплат по ОВДП - перший квартал 2022. До кінця кварталу лишилося 2 значних погашення 23 лютого і біля 8 березня. І все.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 16:28

  Denik написав:Пік виплат по ОВДП - перший квартал 2022. До кінця кварталу лишилося 2 значних погашення 23 лютого і біля 8 березня. І все.

Після 8 березня будемо спостерігати як росте кукуруза. Гарні зараз часи - радій як росте кукуруза і оплачуй комуналь і життя вдалось!
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 17:53

  Denik написав:
  Grand Touring написав:Пирамида усаживается и крепчает. Тумбочка перестала давать деньги и керманычам прийдется чесать репу где брать средства на велыке будивныцтво - не видать теперь в 2022 строительства украинского космодрома, спортивных комплексов с бассейнами в селах, "оновлення" дороги Киев-Одесса, південного транспортного корридору, короче говоря, откаты подуменьшаться.

Пік виплат по ОВДП - перший квартал 2022. До кінця кварталу лишилося 2 значних погашення 23 лютого і біля 8 березня. І все.


В 1-м кв. - 97 млрд, во 2-м - 88 млрд. В данном случае "пик" значит не в разы, а на десяток процентов. Так что успокоительная риторика остается на совести автора, а Минфину придется серьезно чесать репу, что делать. План-график привлечений агрессивнее плана-графика погашений (т.е. бюджет предполагает рост долга, а не его сокращение), соответственно, при отсутствии спроса на ОВГЗ существенно расширится дефицит. Часть бюджетных расходов, источником финансирования которых является долг, удастся оплатить высокими фискальными доходами. Но далеко не все - где-то 30-40%, и не факт, что сбор налогов будет оставаться высоким и дальше. Остальные 60-70% может потребоваться пересмотреть в сторону уменьшения. Резервы как бы есть (например, средства инфраструктурного строительства), но они могут понадобиться армии. А еще - Нафтогазу...

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zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 18:26

  kluychkooleg написав:Удивительные вещи с курсом происходят. На всех новостях уже 30 должно было бы быть, а он снижается.
Смотрю по Мани24 в Харькове с утра субботы.
28.50 - 28.95
28.60 - 29.20
28.50 - 28.85
28.45 - 28.65
28.40 - 28.65

Каждый следующий пик будет ниже предыдущего ©. Помните кто это сказал?

  vitaliian написав:Каждый следующий истерический пик будет ниже предыдущих
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 лют, 2022 18:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 18:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:В 1-м кв. - 97 млрд, во 2-м - 88 млрд. В данном случае "пик" значит не в разы, а на десяток процентов. Так что успокоительная риторика остается на совести автора, а Минфину придется серьезно чесать репу, что делать. План-график привлечений агрессивнее плана-графика погашений (т.е. бюджет предполагает рост долга, а не его сокращение), соответственно, при отсутствии спроса на ОВГЗ существенно расширится дефицит. Часть бюджетных расходов, источником финансирования которых является долг, удастся оплатить высокими фискальными доходами. Но далеко не все - где-то 30-40%, и не факт, что сбор налогов будет оставаться высоким и дальше. Остальные 60-70% может потребоваться пересмотреть в сторону уменьшения. Резервы как бы есть (например, средства инфраструктурного строительства), но они могут понадобиться армии. А еще - Нафтогазу...

Пригадується, як три роки назад Самокатчик, Маркарова і Смолій обаалили курс до 23, збільшивши долю ОВДП, в загальному борзі, до рівнів Яника.
Що було з курсом після Яника ми знаємо, бо тоді теж ніхто не хотів давати в борг, війна і вимивання резервів. Прямо як зараз...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 18:35

  lapay написав:
  zРадио написав:В 1-м кв. - 97 млрд, во 2-м - 88 млрд. В данном случае "пик" значит не в разы, а на десяток процентов. Так что успокоительная риторика остается на совести автора, а Минфину придется серьезно чесать репу, что делать. План-график привлечений агрессивнее плана-графика погашений (т.е. бюджет предполагает рост долга, а не его сокращение), соответственно, при отсутствии спроса на ОВГЗ существенно расширится дефицит. Часть бюджетных расходов, источником финансирования которых является долг, удастся оплатить высокими фискальными доходами. Но далеко не все - где-то 30-40%, и не факт, что сбор налогов будет оставаться высоким и дальше. Остальные 60-70% может потребоваться пересмотреть в сторону уменьшения. Резервы как бы есть (например, средства инфраструктурного строительства), но они могут понадобиться армии. А еще - Нафтогазу...

Пригадується, як три роки назад Самокатчик, Маркарова і Смолій обаалили курс до 23, збільшивши долю ОВДП, в загальному борзі, до рівнів Яника.
Що було з курсом після Яника ми знаємо, бо тоді теж ніхто не хотів давати в борг, війна і вимивання резервів. Прямо як зараз...

де Яник, де Смолій, де 8 де 23, ти про що ?
з.і.
ще забув про ПАПу
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 18:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ділюся цікавою позитивною інформацією

1 місце в Європі за доведеними видобуваними запасами уранових руд;

2 місце в Європі та 10 місце у світі за запасами титанової руди;

2 місце у світі за розвіданими запасами марганцевих руд (2,3 млрд т, або 12% світових запасів);

2-е місце за величиною запасів залізної руди в світі (30 млрд т);

2 місце в Європі за запасами ртутної руди;

3 місце в Європі (13 місце у світі) за запасами сланцевого газу (22 трлн куб.м)

4 місце у світі за загальною вартістю природних ресурсів;
7 місце у світі за запасами вугілля (33,9 млрд тонн)

Україна – аграрна країна:

1 місце в Європі за площею ріллі;
3 місце у світі за площею чорнозему (25% світового обсягу);
1 місце у світі за експортом соняшнику та соняшникової олії;
2 місце у світі за виробництвом ячменю та 4 місце за експортом ячменю;
3-й за величиною виробник і 4-й за величиною експортер кукурудзи у світі;
4-й за величиною виробник картоплі в світі;
5-й за величиною виробник жита в світі;
5 місце у світі за виробництвом бджіл (75 тис. т);
8 місце у світі за експортом пшениці;
9 місце у світі з виробництва курячих яєць;
16 місце у світі за експортом сиру.


Україна є промислово розвиненою країною:

1 місце в Європі з виробництва аміаку;
2-е європейська та 4-та за величиною газопроводна система в світі (142,5 млрд кубометрів газопропускної потужності в ЄС);
3-е місце в Європі і 8-е у світі за встановленою потужністю атомних електростанцій;
3 місце в Європі та 11 у світі за довжиною залізничної мережі (21 700 км);
3 місце у світі (після США та Франції) за виробництвом локаторів та локаційного обладнання;
3-й найбільший експортер заліза в світі
4-й за величиною експортер турбін для атомних електростанцій у світі;
4-й найбільший у світі виробник ракетних установок;
4 місце у світі за експортом глини
4 місце у світі за експортом титану
8 місце у світі за експортом руд і концентратів;
9 місце у світі за експортом продукції ОПК;
10-й за величиною виробник сталі в світі (32,4 млн тонн).
Український Конгресовий Комітет Америки Світовий Конгрес Українців - Свiтовий Конґрес Українцiв
Юлія Матвєєва зібрала для цього списку факти.

А еще про ИТку и заробитчан забыли (-;
Amat
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 18:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:В 1-м кв. - 97 млрд, во 2-м - 88 млрд. В данном случае "пик" значит не в разы, а на десяток процентов. Так что успокоительная риторика остается на совести автора, а Минфину придется серьезно чесать репу, что делать. План-график привлечений агрессивнее плана-графика погашений (т.е. бюджет предполагает рост долга, а не его сокращение), соответственно, при отсутствии спроса на ОВГЗ существенно расширится дефицит. Часть бюджетных расходов, источником финансирования которых является долг, удастся оплатить высокими фискальными доходами. Но далеко не все - где-то 30-40%, и не факт, что сбор налогов будет оставаться высоким и дальше. Остальные 60-70% может потребоваться пересмотреть в сторону уменьшения. Резервы как бы есть (например, средства инфраструктурного строительства), но они могут понадобиться армии. А еще - Нафтогазу...

Почну з кінця. При поточній погоді та прогнозі навіть мій прогноз з фінальними запасами газу в 8,5 млрд. куб. м. в ПХГ на кінець опалювального періоду виглядає занадто песимістичним. Імпорт 3 млрд. куб. м. Нафтогаз може здійснити і за власні кошти.
Про Велике будівництво - дійсно програма буде скорочена за рахунок зменшення запозичень та перерозподіл грошей на оборону, але слід зазначити, що основні великі проекти - Південний об'їзд Дніпра, міст у Запоріжжі, дорога Дніпро-Решетилівка, міст в Херсоні або вже завершені, аеропорти або завершені, або знаходяться на фінальній стадії.
З іншого боку з огляду на подорожчання нафти питання інвестицій в інфраструктуру автомобільного транспорту є сумнівним. Питання інвестицій в залізницю, яка забезпечкє перевезення, але не залежить від нафти є більш доцільними.
За податковим періодом, що скінчився нас ще очікує виплата великих дивідендів за 2021 рік та податків з дивідендів, прибутку Приватбанку та Укргідроенерго в бюджет зокрема.

Загалом:
- Велике будівництво переглянуть, поточні виплати на місяць-два пригальмують. Не будуть активно лізти в нові проекти.
- Грошовий поток від розподілу прибутків підприємств за 2021 буде достатнім для того, щоб пропетляти до наступного податкового періоду.
- За 4 квартал 2021 та 1 квартал 2022 будуть дуже цікаві надходження від податків на прибуток всього, що зв'язане з енергетикою, та аграріїв.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 19:23

Доброго вечора. У нас цими вихідними люд пережив стан збудження та побіг купувати долари по 29,00, але впродовж суботи добре ними наївся і сьогодні у вечері обмінки уже світять на продаж 28,60
vovakwasov
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