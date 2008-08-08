yama написав:stm написав:Aps написав:
quote="5400979:Denik"]Наступного тижня - суттєве погашення ОВДП, біля 11 млрд. грн. Це означає, що падіння під кінець тижня не буде.[/quote
На следующей неделе скорее всего экономические показатели не будут играть основной роли.
Там похоже любители красивых чисел при власти. Боюсь не пройдут мимо 22022022.
Кстати в Южной Осетии начали 08.08.08.
Курс будет зависеть от того как они себе представляют размеры этих ЛДНРов.
Если ЕС и США, как Бриты примут лишение гражданства и универов, арест активов ближайшего окружения, семей и детей, то сердечный приступ будет не за горами, возраст однако...
очень оптимистично . Знаю дедушку 69 вполне бодрый еще поднимается на 6-й этаж с рюкзаком и без проблем. Второй (74 роки) ведет активную жизнь , ходит на беговых лыжах, ездит со студентами в горы ,проводит им там экскурсии, походы, не давно ( пару лет назад ) упал со ступенек, сильно скотился по лестнице, было пару переломов, очень быстро срастил все переломы ( живокость) врачи были удивлены столь быстрой поправке . В прошлом году перенес ковид . СЕйчас Бодрячком ведет научную деятельность , преподает ,повторюсь со студентами живет в горах, мой сосед , дома бывает редко квартира пустует месяцами
квартира на сигнализации ГСО, так что я его не выдаю, аскетичный, но не брезгует пивом по выходным.
Одна справа -- коли людина живе в унісон з Природою. Коли любить ліс, має ліс, і має все літо для лісу. Гріх вмирати, коли все так добре.
Зовсім інше -- коли злочинне угруповання обікрало свою країну на 2трлн$, коли рік за роком доїли, доїли, (вбивали норовистих), знову доїли -- і їм раптом обріжуть доступ до більшої частини надоїв...
У чому тоді сенс життя був...?
Так і не дочекався ні 30, ні 29...
А так хотілось прикупити гривні...
А обіцяли ж...
Купив трошки по 28.45 у "Львова". Лише він про "інет-спекулянтів" піклується: