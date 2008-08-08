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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9262926392649265

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 308
Гривня
12%
38
Долар
59%
183
Євро
5%
16
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
15
ОВДП
3%
9
Ваш варіант
9%
27
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 19:40

  yama написав:
  stm написав:
  Aps написав:
quote="5400979:Denik"]Наступного тижня - суттєве погашення ОВДП, біля 11 млрд. грн. Це означає, що падіння під кінець тижня не буде.[/quote

На следующей неделе скорее всего экономические показатели не будут играть основной роли.
Там похоже любители красивых чисел при власти. Боюсь не пройдут мимо 22022022.
Кстати в Южной Осетии начали 08.08.08.
Курс будет зависеть от того как они себе представляют размеры этих ЛДНРов.

Если ЕС и США, как Бриты примут лишение гражданства и универов, арест активов ближайшего окружения, семей и детей, то сердечный приступ будет не за горами, возраст однако...

очень оптимистично . Знаю дедушку 69 вполне бодрый еще поднимается на 6-й этаж с рюкзаком и без проблем. Второй (74 роки) ведет активную жизнь , ходит на беговых лыжах, ездит со студентами в горы ,проводит им там экскурсии, походы, не давно ( пару лет назад ) упал со ступенек, сильно скотился по лестнице, было пару переломов, очень быстро срастил все переломы ( живокость) врачи были удивлены столь быстрой поправке . В прошлом году перенес ковид . СЕйчас Бодрячком ведет научную деятельность , преподает ,повторюсь со студентами живет в горах, мой сосед , дома бывает редко квартира пустует месяцами
квартира на сигнализации ГСО, так что я его не выдаю, аскетичный, но не брезгует пивом по выходным.


Одна справа -- коли людина живе в унісон з Природою. Коли любить ліс, має ліс, і має все літо для лісу. Гріх вмирати, коли все так добре. :)

Зовсім інше -- коли злочинне угруповання обікрало свою країну на 2трлн$, коли рік за роком доїли, доїли, (вбивали норовистих), знову доїли -- і їм раптом обріжуть доступ до більшої частини надоїв...
У чому тоді сенс життя був...? :(



Так і не дочекався ні 30, ні 29...
А так хотілось прикупити гривні...
А обіцяли ж...
Купив трошки по 28.45 у "Львова". Лише він про "інет-спекулянтів" піклується: http://mustbe.ml/kurs/ Трошки полегшало...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 19:41

  Amat написав:Ділюся цікавою позитивною інформацією


2-е європейська та 4-та за величиною газопроводна система в світі (142,5 млрд кубометрів газопропускної потужності в ЄС);
;



Какие 140 млрд.кубеметров газа в год.
На сколько я знаю, прокачка газа в ЕС сократилась до 40 млрд.кубометров в год.
Получается та же труба работает на треть и это уже не актив, а скорее пассив для экономики страны :idea:

Ту же картошку закупают периодически в Египте.
Подсолнечное масло дешевле уже в Польше купить.
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 19:55

  zРадио написав:Зображення


Шостий квартал? 109 менше за 96? Хто робить ці картинки ? :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 20:04

  edvardd написав:
  petpet написав:Успіх херсон 29\30 паника

Запорожье 28,40/28,60 без паники

днём 50/58
вечером 40/55
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 20:12

Так что, уважаемые форумчане, будет вторжение или нет?
Кто что думает по-поводу? (желательно с обоснованиями)
asti
 
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