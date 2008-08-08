Amat написав:

Ділюся цікавою позитивною інформацією1 місце в Європі за доведеними видобуваними запасами уранових руд;2 місце в Європі та 10 місце у світі за запасами титанової руди;2 місце у світі за розвіданими запасами марганцевих руд (2,3 млрд т, або 12% світових запасів);2-е місце за величиною запасів залізної руди в світі (30 млрд т);2 місце в Європі за запасами ртутної руди;3 місце в Європі (13 місце у світі) за запасами сланцевого газу (22 трлн куб.м)4 місце у світі за загальною вартістю природних ресурсів;7 місце у світі за запасами вугілля (33,9 млрд тонн)Україна – аграрна країна:1 місце в Європі за площею ріллі;3 місце у світі за площею чорнозему (25% світового обсягу);1 місце у світі за експортом соняшнику та соняшникової олії;2 місце у світі за виробництвом ячменю та 4 місце за експортом ячменю;3-й за величиною виробник і 4-й за величиною експортер кукурудзи у світі;4-й за величиною виробник картоплі в світі;5-й за величиною виробник жита в світі;5 місце у світі за виробництвом бджіл (75 тис. т);8 місце у світі за експортом пшениці;9 місце у світі з виробництва курячих яєць;16 місце у світі за експортом сиру.Україна є промислово розвиненою країною:1 місце в Європі з виробництва аміаку;2-е європейська та 4-та за величиною газопроводна система в світі (142,5 млрд кубометрів газопропускної потужності в ЄС);3-е місце в Європі і 8-е у світі за встановленою потужністю атомних електростанцій;3 місце в Європі та 11 у світі за довжиною залізничної мережі (21 700 км);3 місце у світі (після США та Франції) за виробництвом локаторів та локаційного обладнання;3-й найбільший експортер заліза в світі4-й за величиною експортер турбін для атомних електростанцій у світі;4-й найбільший у світі виробник ракетних установок;4 місце у світі за експортом глини4 місце у світі за експортом титану8 місце у світі за експортом руд і концентратів;9 місце у світі за експортом продукції ОПК;10-й за величиною виробник сталі в світі (32,4 млн тонн).Український Конгресовий Комітет Америки Світовий Конгрес Українців - Свiтовий Конґрес УкраїнцiвЮлія Матвєєва зібрала для цього списку факти.А еще про ИТку и заробитчан забыли (-;