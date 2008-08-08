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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 92639264926592669267>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 308
Гривня
12%
38
Долар
59%
183
Євро
5%
16
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
15
ОВДП
3%
9
Ваш варіант
9%
27
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 19:40

  yama написав:
  stm написав:
  Aps написав:
quote="5400979:Denik"]Наступного тижня - суттєве погашення ОВДП, біля 11 млрд. грн. Це означає, що падіння під кінець тижня не буде.[/quote

На следующей неделе скорее всего экономические показатели не будут играть основной роли.
Там похоже любители красивых чисел при власти. Боюсь не пройдут мимо 22022022.
Кстати в Южной Осетии начали 08.08.08.
Курс будет зависеть от того как они себе представляют размеры этих ЛДНРов.

Если ЕС и США, как Бриты примут лишение гражданства и универов, арест активов ближайшего окружения, семей и детей, то сердечный приступ будет не за горами, возраст однако...

очень оптимистично . Знаю дедушку 69 вполне бодрый еще поднимается на 6-й этаж с рюкзаком и без проблем. Второй (74 роки) ведет активную жизнь , ходит на беговых лыжах, ездит со студентами в горы ,проводит им там экскурсии, походы, не давно ( пару лет назад ) упал со ступенек, сильно скотился по лестнице, было пару переломов, очень быстро срастил все переломы ( живокость) врачи были удивлены столь быстрой поправке . В прошлом году перенес ковид . СЕйчас Бодрячком ведет научную деятельность , преподает ,повторюсь со студентами живет в горах, мой сосед , дома бывает редко квартира пустует месяцами
квартира на сигнализации ГСО, так что я его не выдаю, аскетичный, но не брезгует пивом по выходным.


Одна справа -- коли людина живе в унісон з Природою. Коли любить ліс, має ліс, і має все літо для лісу. Гріх вмирати, коли все так добре. :)

Зовсім інше -- коли злочинне угруповання обікрало свою країну на 2трлн$, коли рік за роком доїли, доїли, (вбивали норовистих), знову доїли -- і їм раптом обріжуть доступ до більшої частини надоїв...
У чому тоді сенс життя був...? :(



Так і не дочекався ні 30, ні 29...
А так хотілось прикупити гривні...
А обіцяли ж...
Купив трошки по 28.45 у "Львова". Лише він про "інет-спекулянтів" піклується: http://mustbe.ml/kurs/ Трошки полегшало...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 19:41

  Amat написав:Ділюся цікавою позитивною інформацією


2-е європейська та 4-та за величиною газопроводна система в світі (142,5 млрд кубометрів газопропускної потужності в ЄС);
;



Какие 140 млрд.кубеметров газа в год.
На сколько я знаю, прокачка газа в ЕС сократилась до 40 млрд.кубометров в год.
Получается та же труба работает на треть и это уже не актив, а скорее пассив для экономики страны :idea:

Ту же картошку закупают периодически в Египте.
Подсолнечное масло дешевле уже в Польше купить.
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 19:55

  zРадио написав:Зображення


Шостий квартал? 109 менше за 96? Хто робить ці картинки ? :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 20:04

  edvardd написав:
  petpet написав:Успіх херсон 29\30 паника

Запорожье 28,40/28,60 без паники

днём 50/58
вечером 40/55
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 20:12

Так что, уважаемые форумчане, будет вторжение или нет?
Кто что думает по-поводу? (желательно с обоснованиями)
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 20:16

  Amat написав:Ділюся цікавою позитивною інформацією

1 місце в Європі за доведеними видобуваними запасами уранових руд;

2 місце в Європі та 10 місце у світі за запасами титанової руди;

2 місце у світі за розвіданими запасами марганцевих руд (2,3 млрд т, або 12% світових запасів);

2-е місце за величиною запасів залізної руди в світі (30 млрд т);

2 місце в Європі за запасами ртутної руди;

3 місце в Європі (13 місце у світі) за запасами сланцевого газу (22 трлн куб.м)

4 місце у світі за загальною вартістю природних ресурсів;
7 місце у світі за запасами вугілля (33,9 млрд тонн)

Україна – аграрна країна:

1 місце в Європі за площею ріллі;
3 місце у світі за площею чорнозему (25% світового обсягу);
1 місце у світі за експортом соняшнику та соняшникової олії;
2 місце у світі за виробництвом ячменю та 4 місце за експортом ячменю;
3-й за величиною виробник і 4-й за величиною експортер кукурудзи у світі;
4-й за величиною виробник картоплі в світі;
5-й за величиною виробник жита в світі;
5 місце у світі за виробництвом бджіл (75 тис. т);
8 місце у світі за експортом пшениці;
9 місце у світі з виробництва курячих яєць;
16 місце у світі за експортом сиру.


Україна є промислово розвиненою країною:

1 місце в Європі з виробництва аміаку;
2-е європейська та 4-та за величиною газопроводна система в світі (142,5 млрд кубометрів газопропускної потужності в ЄС);
3-е місце в Європі і 8-е у світі за встановленою потужністю атомних електростанцій;
3 місце в Європі та 11 у світі за довжиною залізничної мережі (21 700 км);
3 місце у світі (після США та Франції) за виробництвом локаторів та локаційного обладнання;
3-й найбільший експортер заліза в світі
4-й за величиною експортер турбін для атомних електростанцій у світі;
4-й найбільший у світі виробник ракетних установок;
4 місце у світі за експортом глини
4 місце у світі за експортом титану
8 місце у світі за експортом руд і концентратів;
9 місце у світі за експортом продукції ОПК;
10-й за величиною виробник сталі в світі (32,4 млн тонн).
Український Конгресовий Комітет Америки Світовий Конгрес Українців - Свiтовий Конґрес Українцiв
Юлія Матвєєва зібрала для цього списку факти.

А еще про ИТку и заробитчан забыли (-;


Тільки нажаль майже всі природні копалини вже поділені між олігорхатом, держава Україна отримує копійки з цього багатства.
Та де, навіть допомогає олігорхату в отриманні надприбутків, як це було донедавно з укрзалізницею (державна компанія возила руду хаметову нижче собівартості, державі в збиток)
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 20:19

  asti написав:Так что, уважаемые форумчане, будет вторжение или нет?
Кто что думает по-поводу? (желательно с обоснованиями)

Это обсуждается на политической ветке.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 20:20

  yuri_m написав:По факту уже всем по фиг - нападет, или не нападет Россия на нас 15, 16, 18, или 22 числа. Морально к этому событию и бизнес, и население готовы как к неизбежному факту. Поэтому и нет такого ажиотажа по валюте, как был даже при пробном введении ограниченного варианта военного положения в 2018 году. Кто хотел купить баксы, те уже купили. А остальные свободную гривну пустили на более прозаические цели: бензин, патроны, кое-какие харчи, и так далее. Если и будет резкий рост курса, то только уже после фактического начала вторжения. Всё, что могли дать на ожиданиях, уже дали. И на удивление курс практически не вырос. Всего 1.5 добавили за полтора месяца. И это с учетом всех возможных негативных факторов по текущей экономической ситуации.

самое странное, что нам выгодно, чтобы россия на нас напала:
1 мы им от души наваляем
2 они получат недетские санкции
3 результат санкций - спускание россии в унитаз в ускоренном темпе - страна изгой, гражданская война...
4 быстрое возвращение Донбасса, без всяких соплей и поблажек...
5 небыстрое, но возвращение Крыма
и ещё как ни странно, для достижения целей нам нужен путин, а не насральный
но к сожалению, вторжения не будет
....
Востаннє редагувалось edvardd в Нед 20 лют, 2022 20:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 20:20

:mrgreen:
Востаннє редагувалось холява в Нед 20 лют, 2022 20:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 20:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Так что, уважаемые форумчане, будет вторжение или нет?
Кто что думает по-поводу? (желательно с обоснованиями)

viewtopic.php?p=5401067#p5401067
viewtopic.php?p=5401017#p5401017
Denik
 
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