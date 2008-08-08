Aps написав: quote="5400979:Denik"]Наступного тижня - суттєве погашення ОВДП, біля 11 млрд. грн. Це означає, що падіння під кінець тижня не буде.[/quote
На следующей неделе скорее всего экономические показатели не будут играть основной роли. Там похоже любители красивых чисел при власти. Боюсь не пройдут мимо 22022022. Кстати в Южной Осетии начали 08.08.08. Курс будет зависеть от того как они себе представляют размеры этих ЛДНРов.
Если ЕС и США, как Бриты примут лишение гражданства и универов, арест активов ближайшего окружения, семей и детей, то сердечный приступ будет не за горами, возраст однако...
очень оптимистично . Знаю дедушку 69 вполне бодрый еще поднимается на 6-й этаж с рюкзаком и без проблем. Второй (74 роки) ведет активную жизнь , ходит на беговых лыжах, ездит со студентами в горы ,проводит им там экскурсии, походы, не давно ( пару лет назад ) упал со ступенек, сильно скотился по лестнице, было пару переломов, очень быстро срастил все переломы ( живокость) врачи были удивлены столь быстрой поправке . В прошлом году перенес ковид . СЕйчас Бодрячком ведет научную деятельность , преподает ,повторюсь со студентами живет в горах, мой сосед , дома бывает редко квартира пустует месяцами квартира на сигнализации ГСО, так что я его не выдаю, аскетичный, но не брезгует пивом по выходным.
Одна справа -- коли людина живе в унісон з Природою. Коли любить ліс, має ліс, і має все літо для лісу. Гріх вмирати, коли все так добре.
Зовсім інше -- коли злочинне угруповання обікрало свою країну на 2трлн$, коли рік за роком доїли, доїли, (вбивали норовистих), знову доїли -- і їм раптом обріжуть доступ до більшої частини надоїв... У чому тоді сенс життя був...?
Так і не дочекався ні 30, ні 29... А так хотілось прикупити гривні... А обіцяли ж... Купив трошки по 28.45 у "Львова". Лише він про "інет-спекулянтів" піклується: http://mustbe.ml/kurs/ Трошки полегшало...
Amat написав:Ділюся цікавою позитивною інформацією
2-е європейська та 4-та за величиною газопроводна система в світі (142,5 млрд кубометрів газопропускної потужності в ЄС); ;
Какие 140 млрд.кубеметров газа в год. На сколько я знаю, прокачка газа в ЕС сократилась до 40 млрд.кубометров в год. Получается та же труба работает на треть и это уже не актив, а скорее пассив для экономики страны
Ту же картошку закупают периодически в Египте. Подсолнечное масло дешевле уже в Польше купить.
Amat написав:Ділюся цікавою позитивною інформацією
1 місце в Європі за доведеними видобуваними запасами уранових руд;
2 місце в Європі та 10 місце у світі за запасами титанової руди;
2 місце у світі за розвіданими запасами марганцевих руд (2,3 млрд т, або 12% світових запасів);
2-е місце за величиною запасів залізної руди в світі (30 млрд т);
2 місце в Європі за запасами ртутної руди;
3 місце в Європі (13 місце у світі) за запасами сланцевого газу (22 трлн куб.м)
4 місце у світі за загальною вартістю природних ресурсів; 7 місце у світі за запасами вугілля (33,9 млрд тонн)
Україна – аграрна країна:
1 місце в Європі за площею ріллі; 3 місце у світі за площею чорнозему (25% світового обсягу); 1 місце у світі за експортом соняшнику та соняшникової олії; 2 місце у світі за виробництвом ячменю та 4 місце за експортом ячменю; 3-й за величиною виробник і 4-й за величиною експортер кукурудзи у світі; 4-й за величиною виробник картоплі в світі; 5-й за величиною виробник жита в світі; 5 місце у світі за виробництвом бджіл (75 тис. т); 8 місце у світі за експортом пшениці; 9 місце у світі з виробництва курячих яєць; 16 місце у світі за експортом сиру.
Україна є промислово розвиненою країною:
1 місце в Європі з виробництва аміаку; 2-е європейська та 4-та за величиною газопроводна система в світі (142,5 млрд кубометрів газопропускної потужності в ЄС); 3-е місце в Європі і 8-е у світі за встановленою потужністю атомних електростанцій; 3 місце в Європі та 11 у світі за довжиною залізничної мережі (21 700 км); 3 місце у світі (після США та Франції) за виробництвом локаторів та локаційного обладнання; 3-й найбільший експортер заліза в світі 4-й за величиною експортер турбін для атомних електростанцій у світі; 4-й найбільший у світі виробник ракетних установок; 4 місце у світі за експортом глини 4 місце у світі за експортом титану 8 місце у світі за експортом руд і концентратів; 9 місце у світі за експортом продукції ОПК; 10-й за величиною виробник сталі в світі (32,4 млн тонн). Український Конгресовий Комітет Америки Світовий Конгрес Українців - Свiтовий Конґрес Українцiв Юлія Матвєєва зібрала для цього списку факти.
А еще про ИТку и заробитчан забыли (-;
Тільки нажаль майже всі природні копалини вже поділені між олігорхатом, держава Україна отримує копійки з цього багатства. Та де, навіть допомогає олігорхату в отриманні надприбутків, як це було донедавно з укрзалізницею (державна компанія возила руду хаметову нижче собівартості, державі в збиток)
yuri_m написав:По факту уже всем по фиг - нападет, или не нападет Россия на нас 15, 16, 18, или 22 числа. Морально к этому событию и бизнес, и население готовы как к неизбежному факту. Поэтому и нет такого ажиотажа по валюте, как был даже при пробном введении ограниченного варианта военного положения в 2018 году. Кто хотел купить баксы, те уже купили. А остальные свободную гривну пустили на более прозаические цели: бензин, патроны, кое-какие харчи, и так далее. Если и будет резкий рост курса, то только уже после фактического начала вторжения. Всё, что могли дать на ожиданиях, уже дали. И на удивление курс практически не вырос. Всего 1.5 добавили за полтора месяца. И это с учетом всех возможных негативных факторов по текущей экономической ситуации.
самое странное, что нам выгодно, чтобы россия на нас напала: 1 мы им от души наваляем 2 они получат недетские санкции 3 результат санкций - спускание россии в унитаз в ускоренном темпе - страна изгой, гражданская война... 4 быстрое возвращение Донбасса, без всяких соплей и поблажек... 5 небыстрое, но возвращение Крыма и ещё как ни странно, для достижения целей нам нужен путин, а не насральный но к сожалению, вторжения не будет ....
Востаннє редагувалось edvardd в Нед 20 лют, 2022 20:21, всього редагувалось 1 раз.