asti написав:Так что, уважаемые форумчане, будет вторжение или нет? Кто что думает по-поводу? (желательно с обоснованиями)
Вторжение - для рФ будет "началом конца"- это очевидно, и даже не только за счет внешних факторов (Запад, санкции, усиленная военная поддержка союзников и т.д.), но и за счет внутреених (недовольство росиян, украинцы перебросят партизанщину уже на территорию рФ) Теперь нужно подумать- пойдет ли на это Пу?! Мне кажется он пойдет на это только в том случае, если будет загнан в угол (когда ему не оставят другого выбора). Но такого не происходит ...
Amat написав:Ділюся цікавою позитивною інформацією
2-е європейська та 4-та за величиною газопроводна система в світі (142,5 млрд кубометрів газопропускної потужності в ЄС); ;
Какие 140 млрд.кубеметров газа в год. На сколько я знаю, прокачка газа в ЕС сократилась до 40 млрд.кубометров в год. Получается та же труба работает на треть и это уже не актив, а скорее пассив для экономики страны
Ту же картошку закупают периодически в Египте. Подсолнечное масло дешевле уже в Польше купить.
asti написав:Так что, уважаемые форумчане, будет вторжение или нет? Кто что думает по-поводу? (желательно с обоснованиями)
Вторжение - для рФ будет "началом конца"- это очевидно, и даже не только за счет внешних факторов (Запад, санкции, усиленная военная поддержка союзников и т.д.), но и за счет внутреених (недовольство росиян, украинцы перебросят партизанщину уже на территорию рФ) Теперь нужно подумать- пойдет ли на это Пу?! Мне кажется он пойдет на это только в том случае, если будет загнан в угол (когда ему не оставят другого выбора). Но такого не происходит ...
Сфіфт не відключили, нафту/газ імпортується... воно йому надо?
edvardd написав:самое странное, что нам выгодно, чтобы россия на нас напала: 1 мы им от души наваляем 2 они получат недетские санкции 3 результат санкций - спускание россии в унитаз в ускоренном темпе - страна изгой, гражданская война... 4 быстрое возвращение Донбасса, без всяких соплей и поблажек... 5 небыстрое, но возвращение Крыма и ещё как ни странно, для достижения целей нам нужен путин, а не насральный но к сожалению, вторжения не будет ....
Було б корисно, якби московія зникла. А війна - це не корисно!