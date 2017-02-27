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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9264926592669267>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 308
Гривня
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38
Долар
59%
183
Євро
5%
16
Інші валюти
1%
2
Крипта
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ОВДП
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Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 20:22

  холява написав::mrgreen:
Я могу удалить, но уже столько людей это процитировали...
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 20:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:днём 50/58
вечером 40/55


А Киеве уличные обменки к вечеру устаканились
28,35 / 28,65
... а ещё в пятницу вечером полно обменнок светило 29

uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 20:35

  asti написав:Так что, уважаемые форумчане, будет вторжение или нет?
Кто что думает по-поводу? (желательно с обоснованиями)

Вторжение - для рФ будет "началом конца"- это очевидно, и даже не только за счет внешних факторов (Запад, санкции, усиленная военная поддержка союзников и т.д.), но и за счет внутреених (недовольство росиян, украинцы перебросят партизанщину уже на территорию рФ)
Теперь нужно подумать- пойдет ли на это Пу?! Мне кажется он пойдет на это только в том случае, если будет загнан в угол (когда ему не оставят другого выбора). Но такого не происходит ...
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 20:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Загалом:
- Велике будівництво переглянуть, поточні виплати на місяць-два пригальмують. Не будуть активно лізти в нові проекти.

Саме про це я і писав, якщо першу половину мосту гнали до відкриття ударними темпами (24/7), то з другою ніхто не поспішає
https://www.youtube.com/watch?v=oNpNC8N ... iedviediev
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 20:44

  asti написав:Так что, уважаемые форумчане, будет вторжение или нет?
Кто что думает по-поводу? (желательно с обоснованиями)

Вероятность есть и довольно большая.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 20:51

  Lion+ написав:
  Amat написав:Ділюся цікавою позитивною інформацією


2-е європейська та 4-та за величиною газопроводна система в світі (142,5 млрд кубометрів газопропускної потужності в ЄС);
;



Какие 140 млрд.кубеметров газа в год.
На сколько я знаю, прокачка газа в ЕС сократилась до 40 млрд.кубометров в год.
Получается та же труба работает на треть и это уже не актив, а скорее пассив для экономики страны :idea:

Ту же картошку закупают периодически в Египте.
Подсолнечное масло дешевле уже в Польше купить.

там ПДВ на продукти харчування набагато менше
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 20:55

  asti написав:Так что, уважаемые форумчане, будет вторжение или нет?
Кто что думает по-поводу? (желательно с обоснованиями)

астрологи кажуть було 080808 стане 22022022
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 20:58

  GDV29 написав:
  asti написав:Так что, уважаемые форумчане, будет вторжение или нет?
Кто что думает по-поводу? (желательно с обоснованиями)

Вторжение - для рФ будет "началом конца"- это очевидно, и даже не только за счет внешних факторов (Запад, санкции, усиленная военная поддержка союзников и т.д.), но и за счет внутреених (недовольство росиян, украинцы перебросят партизанщину уже на территорию рФ)
Теперь нужно подумать- пойдет ли на это Пу?! Мне кажется он пойдет на это только в том случае, если будет загнан в угол (когда ему не оставят другого выбора). Но такого не происходит ...

Сфіфт не відключили, нафту/газ імпортується... воно йому надо?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 21:25

  edvardd написав:самое странное, что нам выгодно, чтобы россия на нас напала:
1 мы им от души наваляем
2 они получат недетские санкции
3 результат санкций - спускание россии в унитаз в ускоренном темпе - страна изгой, гражданская война...
4 быстрое возвращение Донбасса, без всяких соплей и поблажек...
5 небыстрое, но возвращение Крыма
и ещё как ни странно, для достижения целей нам нужен путин, а не насральный
но к сожалению, вторжения не будет
....


Було б корисно, якби московія зникла. А війна - це не корисно!
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 21:26

Со слов Олега Устенко Украина уже получила кредитные гарантии США на 1млрд.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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