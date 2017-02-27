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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9264926592669267

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 308
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 21:32

  edvardd написав:
  yuri_m написав:По факту уже всем по фиг - нападет, или не нападет Россия на нас 15, 16, 18, или 22 числа. Морально к этому событию и бизнес, и население готовы как к неизбежному факту. Поэтому и нет такого ажиотажа по валюте, как был даже при пробном введении ограниченного варианта военного положения в 2018 году. Кто хотел купить баксы, те уже купили. А остальные свободную гривну пустили на более прозаические цели: бензин, патроны, кое-какие харчи, и так далее. Если и будет резкий рост курса, то только уже после фактического начала вторжения. Всё, что могли дать на ожиданиях, уже дали. И на удивление курс практически не вырос. Всего 1.5 добавили за полтора месяца. И это с учетом всех возможных негативных факторов по текущей экономической ситуации.

самое странное, что нам выгодно, чтобы россия на нас напала:
1 мы им от души наваляем
2 они получат недетские санкции
3 результат санкций - спускание россии в унитаз в ускоренном темпе - страна изгой, гражданская война...
4 быстрое возвращение Донбасса, без всяких соплей и поблажек...
5 небыстрое, но возвращение Крыма
и ещё как ни странно, для достижения целей нам нужен путин, а не насральный
но к сожалению, вторжения не будет
....



Упаси Господи , от Вашего сценария .
Вы так легко распоряжаетесь людскими жизнями .
Прошу вас , давайте немедленно прекратим эту" философию ".
Она закончится после первого выстрела .
Больше этого писать не надо .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 21:34

  asti написав:
  холява написав::mrgreen:
Я могу удалить, но уже столько людей это процитировали...


А люди увидят ,что вы удалили и сами за собой уберут .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 21:40

  Amat написав:Ділюся цікавою позитивною інформацією

1 місце в Європі за доведеними видобуваними запасами уранових руд;

2 місце в Європі та 10 місце у світі за запасами титанової руди;

2 місце у світі за розвіданими запасами марганцевих руд (2,3 млрд т, або 12% світових запасів);

2-е місце за величиною запасів залізної руди в світі (30 млрд т);

2 місце в Європі за запасами ртутної руди;

3 місце в Європі (13 місце у світі) за запасами сланцевого газу (22 трлн куб.м)

4 місце у світі за загальною вартістю природних ресурсів;
7 місце у світі за запасами вугілля (33,9 млрд тонн)

Україна – аграрна країна:

1 місце в Європі за площею ріллі;
3 місце у світі за площею чорнозему (25% світового обсягу);
1 місце у світі за експортом соняшнику та соняшникової олії;
2 місце у світі за виробництвом ячменю та 4 місце за експортом ячменю;
3-й за величиною виробник і 4-й за величиною експортер кукурудзи у світі;
4-й за величиною виробник картоплі в світі;
5-й за величиною виробник жита в світі;
5 місце у світі за виробництвом бджіл (75 тис. т);
8 місце у світі за експортом пшениці;
9 місце у світі з виробництва курячих яєць;
16 місце у світі за експортом сиру.


Україна є промислово розвиненою країною:

1 місце в Європі з виробництва аміаку;
2-е європейська та 4-та за величиною газопроводна система в світі (142,5 млрд кубометрів газопропускної потужності в ЄС);
3-е місце в Європі і 8-е у світі за встановленою потужністю атомних електростанцій;
3 місце в Європі та 11 у світі за довжиною залізничної мережі (21 700 км);
3 місце у світі (після США та Франції) за виробництвом локаторів та локаційного обладнання;
3-й найбільший експортер заліза в світі
4-й за величиною експортер турбін для атомних електростанцій у світі;
4-й найбільший у світі виробник ракетних установок;
4 місце у світі за експортом глини
4 місце у світі за експортом титану
8 місце у світі за експортом руд і концентратів;
9 місце у світі за експортом продукції ОПК;
10-й за величиною виробник сталі в світі (32,4 млн тонн).
Український Конгресовий Комітет Америки Світовий Конгрес Українців - Свiтовий Конґрес Українцiв
Юлія Матвєєва зібрала для цього списку факти.

А еще про ИТку и заробитчан забыли (-;

прикол в тому, що все це чи від Бога, чи від клятого совка...

чьо самі то за 30 років побудували?

зи. походу Юльке більше нічим гордітись...
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 21:41

  asti написав:Так что, уважаемые форумчане, будет вторжение или нет?
Кто что думает по-поводу? (желательно с обоснованиями)

ВІЙСЬКОВІ З ЦЬОГО ПРИВОДУ ЛИШЕ ПОСМІХАЮТЬСЯ.
"ВТОРЖЕНИЕ"-Є ЛИШЕ У ВАШІЙ УЯВІ.
ВСЕ БУДЕ 4.5.0.
:D
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 21:43

  flyman написав:
  Lion+ написав:
  Amat написав:Ділюся цікавою позитивною інформацією


2-е європейська та 4-та за величиною газопроводна система в світі (142,5 млрд кубометрів газопропускної потужності в ЄС);
;



Какие 140 млрд.кубеметров газа в год.
На сколько я знаю, прокачка газа в ЕС сократилась до 40 млрд.кубометров в год.
Получается та же труба работает на треть и это уже не актив, а скорее пассив для экономики страны :idea:

Ту же картошку закупают периодически в Египте.
Подсолнечное масло дешевле уже в Польше купить.

там ПДВ на продукти харчування набагато менше

а в турції знизили ПДВ до 1%, чув?
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 21:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В Фактах по ICTV астрологи сказали, что скоро гривна укрепится. Надо верить своей интуиции. О чем я тут регулярно ненаучно и пишу
Investor_K
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