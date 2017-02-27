edvardd написав:yuri_m написав:По факту уже всем по фиг - нападет, или не нападет Россия на нас 15, 16, 18, или 22 числа. Морально к этому событию и бизнес, и население готовы как к неизбежному факту. Поэтому и нет такого ажиотажа по валюте, как был даже при пробном введении ограниченного варианта военного положения в 2018 году. Кто хотел купить баксы, те уже купили. А остальные свободную гривну пустили на более прозаические цели: бензин, патроны, кое-какие харчи, и так далее. Если и будет резкий рост курса, то только уже после фактического начала вторжения. Всё, что могли дать на ожиданиях, уже дали. И на удивление курс практически не вырос. Всего 1.5 добавили за полтора месяца. И это с учетом всех возможных негативных факторов по текущей экономической ситуации.
самое странное, что нам выгодно, чтобы россия на нас напала:
1 мы им от души наваляем
2 они получат недетские санкции
3 результат санкций - спускание россии в унитаз в ускоренном темпе - страна изгой, гражданская война...
4 быстрое возвращение Донбасса, без всяких соплей и поблажек...
5 небыстрое, но возвращение Крыма
и ещё как ни странно, для достижения целей нам нужен путин, а не насральный
но к сожалению, вторжения не будет
....
Упаси Господи , от Вашего сценария .
Вы так легко распоряжаетесь людскими жизнями .
Прошу вас , давайте немедленно прекратим эту" философию ".
Она закончится после первого выстрела .
Больше этого писать не надо .