Amat написав:Ділюся цікавою позитивною інформацією
2-е європейська та 4-та за величиною газопроводна система в світі (142,5 млрд кубометрів газопропускної потужності в ЄС); ;
Какие 140 млрд.кубеметров газа в год. На сколько я знаю, прокачка газа в ЕС сократилась до 40 млрд.кубометров в год. Получается та же труба работает на треть и это уже не актив, а скорее пассив для экономики страны
Ту же картошку закупают периодически в Египте. Подсолнечное масло дешевле уже в Польше купить.
Amat написав:.. Україна є промислово розвиненою країною:
1 місце в Європі з виробництва аміаку; 2-е європейська та 4-та за величиною газопроводна система в світі (142,5 млрд кубометрів газопропускної потужності в ЄС); 3-е місце в Європі і 8-е у світі за встановленою потужністю атомних електростанцій; 3 місце в Європі та 11 у світі за довжиною залізничної мережі (21 700 км); 3 місце у світі (після США та Франції) за виробництвом локаторів та локаційного обладнання; 3-й найбільший експортер заліза в світі 4-й за величиною експортер турбін для атомних електростанцій у світі; 4-й найбільший у світі виробник ракетних установок; 4 місце у світі за експортом глини 4 місце у світі за експортом титану 8 місце у світі за експортом руд і концентратів; 9 місце у світі за експортом продукції ОПК; 10-й за величиною виробник сталі в світі (32,4 млн тонн). ..
тут во многом устаревшие/неактуальные данные. Титан, например, ушел вместе с Армянском, ракеты, тихоходные турбины (раньше шло в Россию)и локаторы тоже мимо кассы. Экспорт ОПК вообще звучит смешно, себе не можем произвести, раньше тупо распродавали советское. но все остальное, если повезет с "сырьевым суперциклом", будет весьма нелишним
Amat написав:.. Україна є промислово розвиненою країною:
1 місце в Європі з виробництва аміаку; 2-е європейська та 4-та за величиною газопроводна система в світі (142,5 млрд кубометрів газопропускної потужності в ЄС); 3-е місце в Європі і 8-е у світі за встановленою потужністю атомних електростанцій; 3 місце в Європі та 11 у світі за довжиною залізничної мережі (21 700 км); 3 місце у світі (після США та Франції) за виробництвом локаторів та локаційного обладнання; 3-й найбільший експортер заліза в світі 4-й за величиною експортер турбін для атомних електростанцій у світі; 4-й найбільший у світі виробник ракетних установок; 4 місце у світі за експортом глини 4 місце у світі за експортом титану 8 місце у світі за експортом руд і концентратів; 9 місце у світі за експортом продукції ОПК; 10-й за величиною виробник сталі в світі (32,4 млн тонн). ..
А я ще пам'ятаю такі листівки в 1991 році, коли ми повинні були стати другою Францією після розвалу совка Мабуть з французами в Україні тоді була проблема, бо не склалось щось.
Востаннє редагувалось d44 в Пон 21 лют, 2022 09:51, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин написав:сколько можно нападать. Тем временем продукты за последнюю неделю еще на 6% подорожали. Интересно, это результат повышения курса доллара или наоборот курсу доллара еще предстоит снова вырасти?
Это как педали велосипеда, растет одно потом другое и вечное оправдание доллар же вырос...имхо цены растут потому что в 2019-2020 напечатали много денег, это вызвало инфляцию.
В страшному світі живете, панове... Моторошному. 6% в тиждень -- це ж, якщо "тренд" не зламається, буде 26% за 4 тижні. А за 51тиждень -- 1853%, або, простіше вже писати, що у 18.5разів. А ще у вашому світі і долар теж, мабуть, дорожчає відповідним чином? Як на початку 90-х в Україні... От, вже мало би бути 28*1.06=29.7₴? Беріть, це ще дешево. В кінці року при такій інфл. буде 28*18.5=518₴
Хоча, якщо сидіти у валюті -- то світ той цікавий, мабуть... У фільмі "Галопом по Європах" показували, що за 10центів можна купити готель у столиці... А у вас що можна купити?
А от у моєму паралел.всесвіті, коли рахую витрати на їжу і порівнюю їх від початку року /// перший квартал 2021 -- інфляції нема... Дефляція є. Малюсінька (0.3%), але є... Демотивує купувати долари. А особливо, якщо гривні треба будуть на витрати.
КПК Китаю знову втрутилась в ринок ЗРС - вимагає скоротити рекордні запаси ЗРС у портах. https://gmk.center/news/kitaj-obyazal-t ... znoj-rudy/ https://gmk.center/news/ceny-na-zhelezn ... i-na-17-5/ Ринок відповів зниженням цін. Ситуація зараз полягає в тому, що китайських портах на 90% лежить природна руда 54-62%, виробництво чавуну з якої вимагає більшої кількості коксу, аніж з концентратів або котунів. Ціни на коксівне вугілля та кокс зараз б'ють рекорди. Так що ці обсеження вдарять в першу чергу по виробництву незбагаченого ЗРС в Австралії. Для гривні, це означає погіршення фундаменту, так як не буде рекордних виплат по податку на прибуток ГЗК у серпні 2022. Але ціни на ЗРС все одно вистрілять вгору пізніше. Бо знову ж таки - ніхто з провідних компаній не вкладатиме в збільшення виробництва.